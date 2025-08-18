به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قدمی روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه اظهار کرد: در راستای تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان خرم‌آباد با یگان حفاظت میراث فرهنگی، کارکنان کلانتری ۱۲در بازرسی از منزل شخصی با هویت مشخص، تعداد ۱۱ سکه اشکانی کشف وضبط شد و دراین خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

وی افزود: با تعامل و همکاری انتظامی استان و دستگاه قضایی، بدون تردید با مجرمین حوزه میراث فرهنگی برخورد قاطع و بازدارنده صورت می‌گیرد.

