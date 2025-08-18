خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ سکه تاریخی در شهرستان خرم‌آباد کشف شد

۱۱ سکه تاریخی در شهرستان خرم‌آباد کشف شد
کد خبر : 1674890
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی لرستان از کشف و ضبط ۱۱ سکه تاریخی مربوط به دوره اشکانی در شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی قدمی روز دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه اظهار کرد: در راستای تعامل و همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان خرم‌آباد با یگان حفاظت میراث فرهنگی، کارکنان کلانتری ۱۲در بازرسی از منزل شخصی با هویت مشخص، تعداد ۱۱ سکه اشکانی کشف وضبط شد و دراین خصوص یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد. 

وی افزود: با تعامل و همکاری انتظامی استان و دستگاه قضایی، بدون تردید با مجرمین حوزه میراث فرهنگی برخورد قاطع و بازدارنده صورت می‌گیرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور