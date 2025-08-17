خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار لرستان مطرح کرد؛

نقش‌آفرینی مردم و سمن‌ها؛ کلید ارتقای سرمایه اجتماعی در استان

نقش‌آفرینی مردم و سمن‌ها؛ کلید ارتقای سرمایه اجتماعی در استان
کد خبر : 1674885
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار لرستان با اشاره به نقش‌آفرینی مردم و سمن‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: جوانان و بانوان باید محور تشکل‌های اجتماعی باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در همایش روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه توسعه استان است، گفت: دولت به‌ویژه در دوره جدید، اعتقاد جدی دارد که سازمان‌های مردم‌نهاد باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند. 

وی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، افزود: فلسفه دولت‌ها در جمهوری اسلامی چیزی جز تحقق خواست و اراده مردم نیست. در این نظام، حتی عالی‌ترین مسئولان با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این نشان می‌دهد نقش مردم در کشور یک نقش واقعی و تأثیرگذار است. هر زمان حضور مردم گسترده و یکپارچه بوده، بسیاری از مشکلات به آسانی حل شده است. 

استاندار لرستان با بیان اینکه «نقش‌آفرینی مردم صرفاً با پیگیری‌های فردی امکان‌پذیر نیست، افزود: در کشورهای پیشرفته، سمن‌ها نقش مهمی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و حتی امنیتی دارند. اگر بخواهیم به اهداف توسعه‌ای و برنامه‌های چشم‌انداز برسیم، بدون مشارکت مردم این امر دشوار و بعضاً غیرممکن خواهد بود. دولت و شخص رئیس‌جمهور بر ضرورت گسترش و حمایت از سمن‌ها اعتقاد جدی دارند و ما نیز در لرستان این مسیر را دنبال می‌کنیم. 

شاهرخی با اشاره به اهمیت اعتماد به نسل جوان، گفت: اگر بخواهیم بر مشکلات کشور فائق آییم، باید میدان را برای نقش‌آفرینی جوانان فراهم کنیم. امروز جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حرف‌های مهمی برای گفتن دارند و این ظرفیت باید باور و تقویت شود. مدیران دستگاه‌ها باید جوان‌گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در کنار استفاده از تجربه پیشکسوتان، از انرژی و خلاقیت جوانان بهره ببرند. 

وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در همایش، خاطرنشان کرد: بانوان سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه هستند و توانایی دارند بسیاری از مسئولیت‌ها را در کنار مردان یا حتی بهتر از آنان به عهده بگیرند. باید جایگاه واقعی آنان در مدیریت اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد تقویت شود. در همین راستا، راهکارهای ارتقای جایگاه زنان در خانواده و جامعه به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و همچنین مدیرکل امور بانوان سپرده شده است تا با برنامه‌ریزی هدفمند دنبال شود. 

استاندار لرستان تأکید کرد: «هدف ما صرفاً افزایش آمار سمن‌ها نیست، بلکه باید حمایت‌های مادی و معنوی واقعی صورت گیرد. ادارات کل موظفند تعامل سازنده با تشکل‌ها داشته باشند. مدیری که باور و تعامل مؤثر با سمن‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی همراهی کند. فلسفه دولت‌ها به خاطر مردم است و تحقق این اصل تنها از مسیر سازمان‌های مردم‌نهاد عبور می‌کند.» 

شاهرخی در پایان با قدردانی از فعالان اجتماعی استان گفت: موفقیت استان در گرو حضور واقعی مردم، جوانان و بانوان در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد است. ما باید باور کنیم که سرمایه اصلی لرستان همین مردم هستند و وظیفه مدیران حمایت، هدایت و میدان دادن به آنان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور