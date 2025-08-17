به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در همایش روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی مهم‌ترین پشتوانه توسعه استان است، گفت: دولت به‌ویژه در دوره جدید، اعتقاد جدی دارد که سازمان‌های مردم‌نهاد باید بیش از گذشته در تصمیم‌سازی‌ها و اجرای برنامه‌ها نقش‌آفرینی کنند.

وی با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، افزود: فلسفه دولت‌ها در جمهوری اسلامی چیزی جز تحقق خواست و اراده مردم نیست. در این نظام، حتی عالی‌ترین مسئولان با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شوند و این نشان می‌دهد نقش مردم در کشور یک نقش واقعی و تأثیرگذار است. هر زمان حضور مردم گسترده و یکپارچه بوده، بسیاری از مشکلات به آسانی حل شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه «نقش‌آفرینی مردم صرفاً با پیگیری‌های فردی امکان‌پذیر نیست، افزود: در کشورهای پیشرفته، سمن‌ها نقش مهمی در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، درمانی و حتی امنیتی دارند. اگر بخواهیم به اهداف توسعه‌ای و برنامه‌های چشم‌انداز برسیم، بدون مشارکت مردم این امر دشوار و بعضاً غیرممکن خواهد بود. دولت و شخص رئیس‌جمهور بر ضرورت گسترش و حمایت از سمن‌ها اعتقاد جدی دارند و ما نیز در لرستان این مسیر را دنبال می‌کنیم.

شاهرخی با اشاره به اهمیت اعتماد به نسل جوان، گفت: اگر بخواهیم بر مشکلات کشور فائق آییم، باید میدان را برای نقش‌آفرینی جوانان فراهم کنیم. امروز جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی حرف‌های مهمی برای گفتن دارند و این ظرفیت باید باور و تقویت شود. مدیران دستگاه‌ها باید جوان‌گرایی را سرلوحه کار خود قرار دهند و در کنار استفاده از تجربه پیشکسوتان، از انرژی و خلاقیت جوانان بهره ببرند.

وی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در همایش، خاطرنشان کرد: بانوان سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه هستند و توانایی دارند بسیاری از مسئولیت‌ها را در کنار مردان یا حتی بهتر از آنان به عهده بگیرند. باید جایگاه واقعی آنان در مدیریت اجتماعی و تشکل‌های مردم‌نهاد تقویت شود. در همین راستا، راهکارهای ارتقای جایگاه زنان در خانواده و جامعه به معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و همچنین مدیرکل امور بانوان سپرده شده است تا با برنامه‌ریزی هدفمند دنبال شود.

استاندار لرستان تأکید کرد: «هدف ما صرفاً افزایش آمار سمن‌ها نیست، بلکه باید حمایت‌های مادی و معنوی واقعی صورت گیرد. ادارات کل موظفند تعامل سازنده با تشکل‌ها داشته باشند. مدیری که باور و تعامل مؤثر با سمن‌ها نداشته باشد، نمی‌تواند در مسیر ارتقای سرمایه اجتماعی همراهی کند. فلسفه دولت‌ها به خاطر مردم است و تحقق این اصل تنها از مسیر سازمان‌های مردم‌نهاد عبور می‌کند.»

شاهرخی در پایان با قدردانی از فعالان اجتماعی استان گفت: موفقیت استان در گرو حضور واقعی مردم، جوانان و بانوان در قالب تشکل‌های مردم‌نهاد است. ما باید باور کنیم که سرمایه اصلی لرستان همین مردم هستند و وظیفه مدیران حمایت، هدایت و میدان دادن به آنان است.

