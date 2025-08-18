آتش سوزی تالاب« بیشه دالان» بخش شیروان بروجرد مهار شد

به گزارش ایلنا، حامد پرچی بامداد دوشنبه بیست و هفتم مرداد ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: آتش‌سوزی تالاب بیشه دالان بروجرد بعداز ظهر امروز (یکشنبه) ۲۶ مردادماه آغاز و با تلاش چند تیم از نیروهای امدادی شهرستان پس از هفت ساعت حدود ساعت ۲۳ مهار شد.

وی افزود: به علت صعب‌العبور بودن منطقه تالاب تجهیزات آتش‌نشانی قادر به عملیات اطفا حریق نبود که عملیات اطفا حریق با استفاده از ظرفیت تیم‌های ویژه در شرایط بسیار سخت انجام شد.

بخشدار شیروان بیان کرد: با هماهنگی به عمل آمده با ستاد حوادث فرمانداری، اداره محیط‌زیست، منابع طبیعی، گروه ۲۴ بعثت نیروی زمینی سپاه، آتش‌نشانی و و یگان حفاظت محیط‌زیست اعزام که عملیات کنترل و اطفا حریق صورت گرفت.

پرچی ضمن تقدیر از همکاری و تلاش همه نیروهای امدادی که در کنترل این آتش‌سوزی فعالیت کردند، ادامه داد: علت و حجم آتش‌سوزی توسط کارشناسان منابع طبیعی و محیط زیست بررسی خواهد شد.

انتهای پیام/