محدودیتهای ترافیکی مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان اعلام شد
رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال محدودیتهای ترافیکی به مناسبت مراسم تشییع پیکر استاد فرشچیان در روز دوشنبه ۲۷ مردادماه خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سرهنگ اصغر زارع ضمن عرض تسلیت درگذشت استاد فرشچیان اظهار کرد: به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم تشییع پیکر این استاد برجسته و تسهیل حضور شهروندان، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی از ساعت ۱۳ فردا دوشنبه اعمال میشود.
وی افزود: بر این اساس، تردد هر نوع وسیله نقلیه در محدوده منتهی به خیابان مطهری از تقاطع سهراه هنرستان به سمت پل آذر، تقاطع پل آذر و پل فلزی و همچنین خیابان دکتر بهشتی به سمت خیابان صائب ممنوع خواهد بود.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان ادامه داد: کلیه کوچهها، تقاطعها و معابر منتهی به خیابان صائب نیز مشمول این ممنوعیت میشوند.
زارع از شهروندان خواست از تردد با وسایل نقلیه در این محدوده خودداری کرده و همکاری لازم را با مأموران پلیس راهور داشته باشند و مسیرهای جایگزین همچون خیابان فردوسی، باغ گلدسته، بزرگراه شهید خرازی و حاشیه جنوبی رودخانه را برای تردد انتخاب کنند.