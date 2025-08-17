۳۰ گره ترافیکی شیراز در اولویت رفع هستند

به گزارش ایلنا، محمد فرخ زاده با بیان اینکه این جلسه کمیسیون عمران شورا به بررسی مسائل اصلی و ترافیک زای کلانشهر شیراز اختصاص داشت، اظهار کرد: بررسی آخرین وضعیت رینگ های ترافیکی اطراف شهر به همراه نقش معابر و شریان های درجه یک در کنترل یا ایجاد ترافیک از مهمترین مباحث مورد توجه در این نشست بود.

وی افزود: رفع ترافیک در برخی مناطق شیراز نیازمند ایجاد زیرساخت های حمل و نقلی همانند پل ها و تقاطع های غیرهمسطح می باشد که این مهم در دستور کار شهرداری و شورا قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح هندسی معابر و رفع نقاط حادثه خیز شهر شیراز از دیگر موارد مورد توجه کمیسیون عمران و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری است در این خصوص تصریح کرد: تحقق این مهم نیازمند همکاری های بین بخشی (شهرداری و پلیس راهور) و همچنین تعامل و پیگیری بیش از پیش شهرداران مناطق و معاونت های مختلف می باشد.

وی همچنین ضرورت اجرای طرح هایی مانند اتصال آزادراه شیراز اصفهان به جاده قلات و تسریع در اجرای بولوار ۵۵ متری (بولوار شهید رئیسی) را مورد تاکید قرار داد و ادامه داد: اجرای این مسیر می تواند از ورود خودروهایی که از آزاد راه وارد شیراز می شوند به مرکز شهر جلوگیری و آنها را از دیگر مناطق به مقصدشان رهسپار کند.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تعریض پل خروجی سعدی به خرامه و بازگشایی چپگرد زیباشهر به سمت سعدی را نیز از دیگر دستورکارها و مصوبات جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و عمران شورا عنوان و خاطر نشان کرد: بحث تملک ۱۶ پلاک در محور بولوار قائم (حدفاصل چهارراه فکوری تا بولوار دولت) برای تهسیل ترافیک منطقه و همچنین آسفالت کمربندی از دیگر موضوعاتی بود که اعضای این کمیسیون و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز پیرامون آن به گفت و گو و اتخاذ تصمیم پرداختند.

فرخ زاده همچنین با اشاره به تداوم برنامه احداث پل شاهد در بولوار چمران از احداث یک دورگرد جدید خبر داد و افزود: مقرر شده است تا یک دورگرد در چهارراه زندان احداث شود که مجموع این طرح ها می تواند تا حدودی بار ترافیکی شهر شیراز را مدیریت کند و کاهش دهد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز در ادامه سخنان خود از شناسایی ۱۰۰ گره ترافیکی در این کلانشهر خبر داد و افزود: از این تعداد نزدیک به ۳۰ گره ترافیکی وضعیت حادتری دارند و در اولویت رفع هستند.

فرخ زاده از فعالیت بارفروشان و احداث سازه ها و کاربری های ترافیک زا -مانند پاساژها، مراکز تجاری و تفریحی بزرگ- به عنوان مهمترین دلایل شکل گیری گره های ترافیکی یاد کرد و ادامه داد: هر چند برخی گره های ترافیکی با اصلاح هندسی هم قابل مدیریت هستند؛ اما بطور کلی باید راهکارها و برنامه های جدی و اجرایی برای این چالش ها پیش بینی و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملیاتی شوند.

وی عمده مناطق شکل گیری گره های ترافیکی را در محدوده های بولوار عدالت به دلیل فعالیت برخی فروشگاه های زنجیره ای، سه راه کشاورزی به دلیل فعالیت تزئیناتی های اتومبیل و بولوار فرهنگ شهر به دلیل فعالیت نمایشگاه های خودرو عنوان و تصریح کرد: بطور کلی عوامل ترافیک زا باید شناسایی و در خصوص آنها تصمیم گیری شود.

