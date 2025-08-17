به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی، روز یکشنبه ۲۶ مرداد، در جلسه سازگاری با کم‌آبی استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت ناترازی انرژی که در کرمانشاه نیز مانند بسیاری از نقاط کشور با آن مواجه هستیم، گفت: بخشی از این ناترازی انرژی ناشی از انشعابات غیرمجاز می‌باشد که لازم است برخورد جدی با آنها صورت گیرد.

وی با انتقاد از رهاشدگی برخورد با انشعابات غیرمجاز در بخش‌های مختلف، افزود: اسم دستگاه خاصی را نمی‌بریم، اما این موضوع رها شده است. موارد متعددی را می‌بینیم که از پشت کنتورها انشعاب گرفته شده و سوء مصرف صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از دستگاه‌های مختلف از جمله آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، توزیع برق، جهاد کشاورزی و... درخواست کرد در زمینه برخورد با انشعابات غیرمجاز پای کار بیایند و گزارشات در این حوزه، به صورت هفتگی ارائه شود.

نجفی در ادامه جرائمی که در زمینه مصرف نادرست آب اعمال می‌شود را غیربازدارنده دانست و تاکید کرد: اعمال این جرائم به نوعی آب‌فروشی است و نگاه درآمدی به آن وجود دارد که این روند باید اصلاح شود.

وی سپس به وضعیت نامناسب منابع آبی در کرمانشاه نیز اشاره کرد و ادامه داد: مشخص نیست وضعیت بارندگی در سال‌های آتی چگونه خواهد بود و لازم است منابع آبی که در اختیار داریم را به بهترین شکل مدیریت کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه از سهم ۸۵ تا ۹۰ درصدی بخش کشاورزی در مصرف آب نیز یاد کرد و گفت: جهاد کشاورزی مهمترین دستگاه‌ اثرگذار در زمینه مدیریت مصرف است و باید کشت‌ها را به سمت محصولات با نیاز آبی کم هدایت کند.

نجفی با بیان اینکه روند برخورد با چاه‌های غیرمجاز در استان نیز روندی رو به جلو نیست، اظهار کرد: برش استانی که برای انسداد چاه‌های غیرمجاز طی سال جاری در نظر گرفته شده متناسب با وضعیت منابع آبی استان نیست و باید بازنگری شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین خواستار تسریع در انتقال پساب برای صنایع استان و جایگزینی آن به جای منابع آب زیرزمینی شد.

وی با بیان اینکه وضعیت نامناسب منابع آبی استان می‌تواند تامین برق را نیز تحت تاثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: فعالیت نیروگاه آبی سد داریان با ظرفیت ۲۱۰ مگاوات به ذخیره این سد بستگی دارد. این در حالیست که در همین منطقه نیز وضعیت منابع آبی خوب نیست و رودخانه سیروان وضعیت نگران کننده‌ای دارد که کمتر در گذشته شاهد آن بوده‌ایم.

