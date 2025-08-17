به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی که به همراه مدیرکل صمت استان و جمعی از مسئولان استانی به آباده سفر کرده بود، افزود: تلاش ما شناسایی چالش‌ها و ایجاد زمینه توسعه و پایداری صنایع در منطقه است.

این سفر با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و صنایع معدنی و ارائه راهکارهای عملیاتی برای رشد اقتصادی منطقه انجام شد.

هیأت اعزامی ضمن بازدید میدانی از چندین واحد صنعتی و معدنی، از جمله کارخانه کاشی و سرامیک شهرک صنعتی آباده، در گفت‌وگو با مدیران و کارگران این مجموعه‌ها از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان قرار گرفتند. در ادامه، راهکارهای راهبردی برای رفع موانع تولید و بهبود وضعیت واحدها به مسئولان مربوطه ابلاغ شد.

مدیرکل صمت فارس در این نشست بر حمایت از تولید کیفی و صادرات‌محور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی تأکید کرد.

کریم مجرب از تدوین استراتژی جامع برای توسعه صنایع معدنی و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در شمال فارس خبر داد و افزود: با همکاری بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بومی، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه تولیدات کیفی، افزایش سرمایه‌گذاری و گسترش صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

این سفر مورد استقبال صنعتگران و فعالان اقتصادی آباده قرار گرفت و از سوی آنان به‌عنوان گامی مثبت در جهت تعامل دولت و بخش خصوصی برای رونق تولید و اقتصاد منطقه ارزیابی شد.

همچنین در دیدار مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با کارکنان اداره صمت آباده، با تأکید بر ضرورت جهش اقتصادی و رونق تولید، خط‌مشی‌های کلیدی برای توسعه کسب‌وکارها و رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، معدنکاران، تجار و بازاریان منطقه تبیین شد.

