فرمانده انتظامی مرودشت خبرداد؛
قتل مرد ۶۱ ساله در اتوبان شیراز -مرودشت
فرمانده انتظامی مرودشت گفت: فردی که با اسلحه مردی ۶۱ ساله را به قتل رسانده بود دستگیر و روانه دادسرا شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ علیرضا نوشاد در بیان جزئیات این خبر بیان داشت: در پی اعلام به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی منجر به قتل مردی ۶۱ ساله در زمینهای کشاورزی جنب اتوبان شیراز -مرودشت، مراتب به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس قرار گرفت.
وی افزود: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل از همان لحظه شروع و پس از انجام یکسری کارهای فنی و شگردهای پلیسی، ماموران موفق شدند قاتل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کنند.
سرهنگ نوشاد با بیان اینکه در این خصوص یک قبضه اسلحه کلت به همراه یک تیغه خشاب و مهمات مربوطه کشف شد، گفت: قاتل ۵۹ ساله در بازجویی اولیه انگیزه قتل را اختلاف قبلی عنوان کرد و برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
این مقام انتظامی به شهروندان توصیه کرد هنگام عصبانیت همواره خشم خود را کنترل و بدون هیچ گونه اقدامی، محل را ترک و از انجام هرگونه نزاع و درگیری بپرهیزند تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم.