معاون استانداری لرستان خبر داد؛
احداث ۵۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در بروجرد
معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد گفت: براساس برنامه چهار ساله ابلاغی ۵۷ مگاوات انرژی تجدیدپذیر و نیروگاه خورشیدی در این شهرستان احداث خواهد شد که سهم امسال ۱۶ مگاوات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بروجرد، قدرت اله ولدی روز یکشنبه بیست و ششم مرداد ماه در جلسه بررسی انرژیهای تجدیدپذیر و نیروگاههای کوچک خورشیدی بیان کرد: بر اساس دستور رییسجمهور و برنامه زمانبندی ابلاغشده از سوی استاندار، طرح توسعه نیروگاههای خورشیدی و مدیریت مصرف انرژی با هدف رفع ناترازی برق در بروجرد آغاز شده است.
وی افزود: پیشبینی میشود با همکاری شرکت توزیع برق، دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، بهزیستی و مشارکت مردم، ۳۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی تا پایان مهلت ابلاغشده در سال جاری احداث شود.
به گفته فرماندار بروجرد، بانکها نیز با معرفی دستگاههای حمایتی به متقاضیان تسهیلات بانکی پرداخت میکنند و شرکت توزیع برق موظف است مجوزهای لازم را صادر کند.
ولدی از تشکیل کمیتهای با مسوولیت معاون عمرانی فرماندار، اداره برق و منابع طبیعی خبر داد و یادآور شد: ۵۱۵ هکتار زمین در ۱۸ نقطه شهرستان برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی مقیاس کوچک تعیین شده است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاران جدیدی نیز وارد پروژه شدهاند و صدور مجوزهای بینام برای تسهیل سرمایهگذاری در دست اقدام است، همچنین استعلامهای قانونی مرتبط پیش از ورود سرمایهگذار انجام خواهد شد.
ولدی گفت: وزارت نیرو خرید تضمینی برق را با نرخهای بهروز انجام میدهد و بازگشت اصل سرمایه طی سه سال و سپس سودآوری برای سرمایهگذار پیشبینی شده است.