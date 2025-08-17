به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، شهرام احمدپور ظهر امروز در نشست ستاد مناسب‌سازی شهری برای معلولان استان قزوین گفت: معلولان استان نیز همانند دیگر شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار هستند و باید زیرساخت های شهری برای تردد روزانه این افراد در سطح شهر و همچنین تمامی دستگاه‌های خدمات رسان و عمومی فراهم باشد.

وی ادامه داد: تاکنون اقدامات مناسبی در زمینه مناسب سازی شهری توسط شهرداری قزوین صورت پذیرفته و در موضوع تبصره ماده 19 که مربوط به صدور پروانه برای مناسب سازی ساختمان های درحال ساخت است، مراتب پیگیری شده اما سازمان نظام مهندسی ساختمان قزوین باید توجه جدی تری به مساله داشته باشد.

احمدپور تصریح کرد: یکی از شعارهای محوری قزوین توجه به زیرساخت‌های گردشگری است و از این رو باید در این حوزه نیز مناسب سازی راضی‌کننده‌ای برای تردد معلولان صورت گیرد تا از اماکن گردشگری به راحتی استفاده شود.

وی افزود: اماکنی که خدمات عمومی و درمانی انجام می دهند نیز باید برای معلولان مناسب سازی شوند و همچنین اماکن ورزشی که مسابقات ورزشی در آنجا برگزار می شود نیز باید به مناسب سازی زیرساخت ها توجه کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین خاطرنشان کرد: خوشبختانه اداره کل بهزیستی قزوین در زمینه مناسب سازی شهری برای معلولان پای کار است و موارد را پیگیری می‌کند، اما از تمام دستگاه‌های اداری و خدماتی استان خواهشمندیم به این موضوع توجه خاصی داشتنه باشند، چرا که معلولان نیز عضوی از این جامعه هستند و باید توجه لازم برای دسترسی‌های این افراد به خدمات عمومی داشته باشیم.

انتهای پیام/