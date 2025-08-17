کاهش ۳۵ درصدی حجم مخازن سدهای لرستان

به گزارش ایلنا، داریوش حسن نژاد با تشریح وضعیت منابع آبی استان، اظهار کرد: متوسط بارش استان از مهر لغایت سی و یکم تیرماه ۱۴۰۴ بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور ۳۶۳ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته (۵۳۴ میلیمتر) حدود ۳۲ درصد و نسبت به متوسط دوره آماری (۵۸۷ میلیمتر) حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: متوسط بارش در حوضه آبریز کارون بزرگ از مهر تا پایان تیر ماه ۱۴۰۴ در این حوضه معادل ۵۱۸ میلیمتر بوده که نسبت به سال آبی گذشته (۶۵۲ میلیمتر) حدود ۲۱ درصد و نسبت به مدت مشابه بلند مدت (۶۵۱ میلیمتر) حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است.

حسن نژاد با اشاره به اینکه کمترین حجم بارندگی‌ها به ترتیب در محدوده‌های مطالعاتی کوهدشت، رومشگان و پلدختر و بیشترین حجم بارندگی‌ها در محدوده انوج اتفاق افتاده است، افزود: کاهش و شکل بارش در سال آبی جاری نسبت به دوره آماری (بلندمدت) باعث شده است که منابع آب زیرزمینی و آبدهی رودخانه‌های استان همچنان با کاهش مواجه گردند، بطوریکه متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانه‌های استان در تیر ماه سال آبی جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود ۶۸ درصد و نسبت به متوسط تیر ماه طول دوره آماری، حدود ۸۲ درصد کاهش داشته اند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان وضعیت آبدهی در حوضه آبریز کرخه را تشریح و بیان کرد: متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانه‌های سرشاخه کرخه در استان لرستان در تیر ماه سال آبی جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود ۸۹ درصد و نسبت به تیر ماه طول دوره آماری، حدود ۹۴ درصد کاهش یافته است.

وی اضافه کرد: آبدهی رودخانه کشکان در محل پلدختر در تیر ماه سال جاری حدود ۰.۱ مترمکعب برثانیه بوده که نسبت به سال گذشته حدود (۷.۳ مترمکعب برثانیه) حدود ۹۹ درصد و نسبت به بلندمدت (۱۷ مترمکعب برثانیه) حدود ۹۹ درصد کاهش داشته است.

حسن نژاد در خصوص میزان آبدهی حوضه آبریز کارون بزرگ ادامه داد: متوسط دبی اندازه گیری شده رودخانه‌های سر شاخه کارون بزرگ در استان لرستان در تیر ماه سال آبی جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود ۳۱ درصد و نسبت به تیر ماه طول دوره آماری، حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است. میزان آبدهی رودخانه تیره در محل دورود در تیر ماه سال جاری نسبت به تیر ماه سال گذشته حدود ۱۶ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۶۳ درصد کاهش داشته است. دبی رودخانه ماربره در محل دورود در تیر ماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰ درصد و نسبت به بلندمدت حدود ۷۹ درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۰ درصد از مخازن سدهای لرستان پر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۱.۸۵ میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این مسئول افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۱۹ متر مکعب بر ثانیه و میزان آب خروجی از سدها ۳.۹۵ متر مکعب برثانیه است.

وی با اشاره به حجم مخازن سدهای استان بیان کرد: حجم کل مخزن سدهای مروک، ایوشان، تنگ هاله، خان‌آباد، کزنار و حوضیان ۲۰۸.۷۱ میلیون متر مکعب است که در این مقایسه سد ایوشان با ۴۴درصد کاهش و سدهای حوضیان و کزنار با ۴۱ درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل، کمترین درصد پر شدگی آب را داشته اند.

حسن نژاد تاکید کرد: با توجه به کاهش حجم آب موجود پشت سدها، نیاز است کلیه کشاورزان و بهره برداران با رعایت الگوی کشت، میزان برداشت از منابع آبی را مدیریت کنند.