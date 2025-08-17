وصول ۲۵ همت درآمد مالیاتی در فارس طی سال گذشته

به گزارش ایلنا، رحیم زارع در دیدار با مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به اختیاری که این طرح به مؤدیان می‌دهد، گفت : آن‌ها می‌توانند پروژه‌های مورد نظر خود را، حتی در خارج از استان محل سکونت یا فعالیت، برای تخصیص مالیات انتخاب کنند؛ که این امکان علاوه بر افزایش انگیزه در پرداخت مالیات، به توزیع عادلانه‌تر منابع و تمرکز بودجه بر پروژه‌های مناطق محروم و شهرستان‌ها کمک شایانی می‌کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، همچنین تأکید کرد: طرح «نشان دار کردن مالیات ها»در بلندمدت، آثار مثبتی بر رشد اشتغال، حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی و ثبات درآمد مالیاتی خواهد داشت که این طرح با افزایش اعتماد عمومی به دولت و نظام مالیاتی، زمینه ی مشارکت بیشتر مردم در امور اجتماعی را فراهم می‌سازد.

نماینده آباده، خرم بید، بوانات و سرچهان در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسهیل فرآیندها که زمینه ی مشارکت بیشتر مودیان را هموار می کند تاکید کرد و افزود: با افزایش بودجه این طرح، پروژه‌های بیشتری امکان اجرا پیدا خواهند کرد و این امر باعث می‌شود که مردم و فعالان اقتصادی انگیزه بیشتری برای مشارکت داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد: با رشد ۵۰ درصدی بودجه طرح «نشان دار کردن مالیات ها» نسبت به سال گذشته، این طرح بتواند اهداف خود را در راستای اعتمادسازی و شفافیت مالیاتی محقق سازد و به الگویی موفق در سطح کشور تبدیل شود.

وصول ۲۵ همت درآمد مالیاتی در فارس در سال گذشته

مدیرکل امور مالیاتی فارس نیز در این دیدار اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی فارس با تامین ۹۷ درصد درآمدهای عمومی استان همواره تلاش کرده از طریق تحقق درآمدهای پایدار با رعایت انصاف و عدالت مالیاتی، مسیر توسعه استان را هموار سازد و در شرایط فعلی کشور، درآمدهای مالیاتی به شیوه‌ای محقق گردد که هیچ گونه فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی تحمیل نشود.

حمیدرضا منتظری به وصول ۲۵ همت درآمد مالیاتی در فارس در سال گذشته و تحقق ۱۱۵ درصد درآمدهای مالیاتی اشاره کرد که این موفقیت منجر به افزایش ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای و ۴۰ درصدی اعتبارات تملک دارایی استان گردیده است.

وی با اشاره به اهمیت تبیین و شفاف سازی محل هزینه کرد مالیات های پرداختی توسط مودیان گفت: در سال جاری جهت تکمیل ۳۸ پروژه در استان، اعتباری‫ بالغ بر ۱۲ هزارمیلیارد ریال ‬از محل طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» اختصاص داده شده است که مودیان مالیاتی می توانند با شرکت در طرح نشان دار کردن مالیات ها محل هزینه کرد مالیات خود را انتخاب کنند.

