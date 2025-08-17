خبرگزاری کار ایران
رطوبت ۹۸ درصدی هوا در خوزستان به ثبت رسید

مدیر کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد که صبح امروز رطوبت بالای ۹۰ درصدی در استان به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری،  گفت: صبح امروز بکشنبه میزان رطوبت در شهر‌های آبادان ۹۸، شادگان ۹۰،  ماهشهر ۸۹ و اهواز به ۸۴ درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه میزان رطوبت در شهر‌های  بستان ۷۶، هویزه ۷۴،   هندیجان ۷۱ و رامشیر ۷۰ درصد ثبت شد، افزود: این میزان  در شهر‌های دزفول و شوش  ۶۶، رامهرمز ۵۸، گتوند ۵۶، امیدیه ۵۴ و  شوشتر به ۵۰ درصد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه صبح امروز نیز میزان رطوبت در شهر‌های  لالی و بهبهان ۴۸، ایذه ۴۶، آغاجاری ۴۴، دهدز ۴۲، حسینیه اندیمشک ۳۸  و  مسجدسلیمان به  ۳۶ درصد رسید، بیان کرد: پدیده شرجی تا اواسط هفته جاری در استان ادامه دارد.

 

