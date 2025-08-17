رطوبت ۹۸ درصدی هوا در خوزستان به ثبت رسید

به گزارش ایلنا از خوزستان، محمد سبزه زاری، گفت: صبح امروز بکشنبه میزان رطوبت در شهر‌های آبادان ۹۸، شادگان ۹۰، ماهشهر ۸۹ و اهواز به ۸۴ درصد رسید.

وی با اشاره به اینکه میزان رطوبت در شهر‌های بستان ۷۶، هویزه ۷۴، هندیجان ۷۱ و رامشیر ۷۰ درصد ثبت شد، افزود: این میزان در شهر‌های دزفول و شوش ۶۶، رامهرمز ۵۸، گتوند ۵۶، امیدیه ۵۴ و شوشتر به ۵۰ درصد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان با بیان اینکه صبح امروز نیز میزان رطوبت در شهر‌های لالی و بهبهان ۴۸، ایذه ۴۶، آغاجاری ۴۴، دهدز ۴۲، حسینیه اندیمشک ۳۸ و مسجدسلیمان به ۳۶ درصد رسید، بیان کرد: پدیده شرجی تا اواسط هفته جاری در استان ادامه دارد.

