کشف 89 کیلو گرم ماده مخدر تریاک در بندر لنگه

به گزارش ایلنا از بندرعباس، سردار "علی اکبر جاویدان"، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: «در پی اجرای طرح‌ مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان "بندر لنگه" از طریق رصد اطلاعات و عملیاتی، از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله‌ مواد مخدر مطلع و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با تشکیل تیم عملیاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و حین گشت زنی و تعقیب و مراقبت های لازم خودرو پژو 405 قاچاقچیان را در روستای " کنخ" شناسایی وبه راننده خودرو دستور توقف دادند.

سردار جاویدان ادامه داد: راننده خودرو با مشاهده مأموران و با بی‌توجهی به دستور پلیس، اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی، به دلیل تنگ‌تر شدن محاصره و با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی منطقه ، خودرو را رها و از محل متواری شد.

این مقام ارشد انتظامی انتظامی استان تأکید کرد: در بازرسی از این خودرو توقیفی، 89 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک ، کشف و ضبط شد و تلاش‌ ماموران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان فراری و شناسایی سایر اعضای باند در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تصریح کرد: پلیس استان هرمزگان با تمامی امکانات و توان عملیاتی خود در برابر قاچاق مواد مخدر ایستاده و در هر شرایطی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد کرد؛ لذا از مردم عزیز استان هرمزگان درخواست می گردد تا هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با تهیه، توزیع یا حمل مواد مخدر را از طریق سامانه 128 پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

