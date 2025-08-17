کشف 89 کیلو گرم ماده مخدر تریاک در بندر لنگه
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف مقدار 89 کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک طی عملیات پلیسی در این استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از بندرعباس، سردار "علی اکبر جاویدان"، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: «در پی اجرای طرح مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، مأموران پلیس آگاهی شهرستان "بندر لنگه" از طریق رصد اطلاعات و عملیاتی، از قصد یک باند قاچاق مواد مخدر برای انتقال محموله مواد مخدر مطلع و پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: در این راستا مأموران پلیس آگاهی این شهرستان با تشکیل تیم عملیاتی به محل و مسیر تردد احتمالی قاچاقچیان اعزام و حین گشت زنی و تعقیب و مراقبت های لازم خودرو پژو 405 قاچاقچیان را در روستای " کنخ" شناسایی وبه راننده خودرو دستور توقف دادند.
سردار جاویدان ادامه داد: راننده خودرو با مشاهده مأموران و با بیتوجهی به دستور پلیس، اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز طولانی، به دلیل تنگتر شدن محاصره و با بهره گیری از موقعیت جغرافیایی منطقه ، خودرو را رها و از محل متواری شد.
این مقام ارشد انتظامی انتظامی استان تأکید کرد: در بازرسی از این خودرو توقیفی، 89 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک ، کشف و ضبط شد و تلاش ماموران برای شناسایی و دستگیری قاچاقچیان فراری و شناسایی سایر اعضای باند در دستور کار قرار دارد.
فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان تصریح کرد: پلیس استان هرمزگان با تمامی امکانات و توان عملیاتی خود در برابر قاچاق مواد مخدر ایستاده و در هر شرایطی با قاچاقچیان و سوداگران مرگ برخورد قاطع خواهد کرد؛ لذا از مردم عزیز استان هرمزگان درخواست می گردد تا هرگونه اطلاعات و اخبار مرتبط با تهیه، توزیع یا حمل مواد مخدر را از طریق سامانه 128 پلیس مبارزه با مواد مخدر و یا شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.