جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی است/تلاش ما این است که شرمنده مردم نشویم

به گزارش ایلنا از رشت، صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تأثیرگذاری رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف غیرقابل انکار است.

وی با محکوم کردن جنگ ۱۲ روزه افزود: در این مدت، اهمیت امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری آشکار شد.

محمدی ادامه داد: در سراسر کشور امنیت غذایی و فراوانی کالا برقرار بود و با اتکا به ذخایر استراتژیک و برنامه‌ریزی تولید، حتی در گیلان با وجود ورود حجم بالای مسافران، هیچ گزارشی از کمبود کالا ارائه نشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تصریح کرد: جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی است و تلاش ما این است که شرمنده مردم نشویم.

وی با اشاره به سهم بالای کشاورزی در اقتصاد استان گفت: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد گیلان و حدود ۳۰ درصد اشتغال آن به بخش کشاورزی مرتبط است.

محمدی درباره برنج نیز بیان کرد: برنج دومین غله پرمصرف جهان است و باید نگاه استراتژیک به آن داشته باشیم. در استان‌های شمالی تقریباً پایداری تولید برنج حفظ شده است.

وی از برگزاری جشنواره‌های اقوام با رویکرد کشاورزی در شهریورماه امسال در گیلان خبر داد و افزود: برنج علاوه بر اهمیت اقتصادی، بعد فرهنگی نیز دارد و هم‌اکنون در ۱۹ استان کشور کشت می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اضافه کرد: برخی استان‌ها به دلیل کم‌آبی قادر به کشت برنج نبودند و در برخی مناطق سطح زیر کشت به نصف کاهش یافت.

وی با اشاره به وضعیت اقلیمی گفت: بارش‌های سال گذشته تا پایان اردیبهشت مطلوب بود اما در خرداد و تیر کاهش چشمگیر بارش و افزایش بی‌سابقه دما را تجربه کردیم.

محمدی ادامه داد: به دلیل تداوم روش‌های سنتی در مدیریت آب با مشکلاتی روبه‌رو شدیم، هرچند آن را رسانه‌ای نکردیم و با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان مدیریت شد.

به گفته وی، امسال ۲۱۳ هزار هکتار سطح زیر کشت برنج در گیلان داشتیم که تاکنون ۵۶ هزار هکتار برداشت شده است؛ یعنی حدود ۲۷ درصد کل سطح زیر کشت.

محمدی تأکید کرد: برنامه جهاد کشاورزی این است که برداشت برنج در روزهای بارانی انجام نشود زیرا تر شدن شلتوک، فرآیند تبدیل را دچار مشکل می‌کند.

وی توصیه کرد: شالیکوبی‌ها باید از حالت سنتی خارج شوند و کشاورزان شلتوک خود را به کارخانجات مدرن تحویل دهند. در همین راستا، با ارائه تسهیلات به دنبال تبدیل شالیکوبی‌های سنتی به مدرن هستیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اظهار داشت: وظیفه ما تولید است و در این بخش مشکلی نداریم اما در حوزه بازار برنج باید شرایط مطلوب‌تری ایجاد شود. برخی استان‌ها به دنبال واردات برنج ارزان‌تر هستند که می‌تواند بر بازار داخلی تأثیر بگذارد.

وی افزود: شاید تنها سه دهک جامعه توان خرید برنج گیلان را داشته باشند، بنابراین باید شرایط خرید برای همه اقشار جامعه فراهم شود.

محمدی خاطرنشان کرد: استان‌های شمالی پیشنهاد داده‌اند کشت ارقام پرمحصول تقویت و از آن حمایت شود تا بخشی از کمبودهای کشور جبران گردد.

به گفته وی، سیاست‌های انقباضی بخش خصوصی موجب شد قیمت برنج در زمان فروش کشاورزان تغییرات زیادی داشته باشد و پس از جنگ قیمتی ایجاد شده، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده دچار مشکل شدند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه توسعه مکانیزاسیون ضروری است، افزود: هدف ما ارتقای برداشت مکانیزه تا ۹۰ درصد است.

وی تأکید کرد: کشاورزان قدیمی در حال بازنشسته شدن هستند و نسل جوان حاضر به تحمل سختی‌های آن‌ها نیست، بنابراین باید با مکانیزه کردن کشاورزی جذابیت بیشتری برای ادامه این مسیر ایجاد کنیم.

پس از واقعی شدن قیمت، نرخ آب‌بها تعیین و اعلام خواهد شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: هیچ تریبونی را از دست نمی‌دهم تا دغدغه‌های کشاورزان را به مسئولان بالادست منتقل نکنم.

وی با بیان اینکه جهاد کشاورزی دستگاهی پرتکلیف و در عین حال پاسخگوست، افزود: این سازمان بیش از ۵۰۰ وظیفه بر عهده دارد و مقایسه آن با بسیاری از دستگاه‌های دیگر درست نیست.

محمدی در ادامه اظهار کرد: در گیلان ۹۲۰۰ هکتار از اراضی که مردم در آن با منابع طبیعی دچار مشکل بودند، از اراضی ملی به غیرملی تبدیل شد.

وی درباره رفع تداخلات تالاب انزلی گفت: پس از کنوانسیون رامسر، محدوده‌ای ۱۹ هزار و ۴۵۷ هکتاری برای این تالاب مشخص شد، اما تاکنون سندی برای آن صادر نشده است. شاید مهم‌ترین اقدام انجام شده برای تالاب انزلی تشکیل «کمیسیون رفع تداخلات» باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان اضافه کرد: خواسته ما این است که سازمان محیط زیست کشور مدیریت حاشیه تالاب را که محل کشت است، با جدیت بر عهده بگیرد و در صورت امکان تملک کند تا مشکلات برای تالاب ایجاد نشود.

محمدی در خصوص قیمت آب‌بها نیز اظهار داشت: ما تحت تأثیر قیمت‌های غیرواقعی بازار قرار نگرفتیم و قیمتی که اعلام می‌کنیم باید معقول باشد. در حال حاضر منتظر هستیم تا قیمت واقعی برنج مشخص شود و سپس نرخ آب‌بها به آب منطقه‌ای اعلام خواهد شد.

وی تصریح کرد: قیمت برنج هاشمی هم‌اکنون بین ۱۸۰ تا ۱۸۵ هزار تومان است و پس از واقعی شدن قیمت، نرخ آب‌بها تعیین و اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/