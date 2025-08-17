به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی یونسی صبح یکشنبه در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداری‌های استان، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه شهرداری‌ها و سازمان همیاری در اجرای برنامه‌های مدیریت ارشد استان از عزم جدی برای حل دو "ابرچالش" پسماند و فاضلاب در مازندران خبر داد.

وی تأکید کرد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا سال آینده، مسئله پسماند در استان به طور کامل حل خواهد شد.

استاندار مازندران توسعه و نوسازی زیرساخت‌های شهری و مدیریت پسماند و زباله را از برنامه‌های محوری یک سال اخیر عنوان کرد و گفت: بدون هماهنگی و همنوایی شهرداران و سازمان همیاری شهرداری‌های استان مازندران اجرای این دو ابرپروژه غیرقابل انجام است.

یونسی با اشاره به اهمیت تاریخی این اقدامات، افزود: تاریخ نشان خواهد داد که بعد از ما کسی دنبال پسماند و زباله نخواهد رفت، چون در همین دوره این موضوع به سرانجام خواهد رسید.

وی با اعلام خبر خوشی در زمینه مدیریت پسماند، اظهار داشت: با ورود و تلاش‌های یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی، حدود ۷۰ درصد از معضلات پسماند استان امسال به اتمام خواهد رسید و تا سال آینده ۱۰۰ درصد مقوله پسماند به سرانجام می‌رسد و چیزی به نام پسماند در استان نخواهیم داشت.

یونسی در خصوص چالش فاضلاب نیز توضیح داد که تصفیه‌خانه‌های نوشهر و چالوس به اتمام رسیده و برنامه‌ریزی برای آغاز کار از شرق استان آغاز شده است. وی دلیل این انتخاب را تنش‌های آبی در شرق استان و امکان استفاده از پساب برای احیای میانکاله عنوان کرد.

استاندار مازندران به کاهش ۲۶ درصدی تولید زباله در ۲۶۰۰ روستای استان که دارای دهیار هستند، اشاره کرد و این موفقیت را حاصل تلاش همه مسئولان و همکاری مردم دانست.

وی از تأمین اعتبار قابل توجهی برای پروژه‌های فاضلاب خبر داد و گفت: برای بابل، ساری و قائم‌شهر ۲۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه گرفتیم که این مبلغ با توجه به مشکلات موجود از جمله ناترازی برق و جنگ ناجوانمردانه بسیار چشمگیر است. همچنین برای آمل، محمودآباد و نور نیز حدود ۴۰۰ میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی موافقت گرفتیم تا برای غرب استان با شدت بیشتری شروع کنیم و در اختیار مردم نجیب مازندران قرار دهیم.

یونسی بر نگاه زیرساختی به جای کارهای نمایشی تأکید کرد و از شهرداران خواست تا به آراستگی، نظافت و نورپردازی شهرها توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد: استانداری آماده معرفی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای طرح‌های گردشگری شهرداری‌ها است و جمع‌آوری سگ‌های ولگرد برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار نیز در دستور کار شهرداران قرار گیرد.

