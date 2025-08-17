تأکید استاندار مازندران بر حل «ابرچالش» پسماند و فاضلاب با همکاری شهرداریها
استاندار مازندران در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان، ضمن تأکید بر جایگاه ویژه شهرداریها و سازمان همیاری در اجرای برنامههای مدیریت ارشد استان، از عزم جدی برای حل دو "ابرچالش" پسماند و فاضلاب در مازندران خبر داد. وی تأکید کرد که با برنامهریزیهای صورت گرفته، تا سال آینده، مسئله پسماند در استان به طور کامل حل خواهد شد.
وی تأکید کرد که با برنامهریزیهای صورت گرفته تا سال آینده، مسئله پسماند در استان به طور کامل حل خواهد شد.
استاندار مازندران توسعه و نوسازی زیرساختهای شهری و مدیریت پسماند و زباله را از برنامههای محوری یک سال اخیر عنوان کرد و گفت: بدون هماهنگی و همنوایی شهرداران و سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران اجرای این دو ابرپروژه غیرقابل انجام است.
یونسی با اشاره به اهمیت تاریخی این اقدامات، افزود: تاریخ نشان خواهد داد که بعد از ما کسی دنبال پسماند و زباله نخواهد رفت، چون در همین دوره این موضوع به سرانجام خواهد رسید.
وی با اعلام خبر خوشی در زمینه مدیریت پسماند، اظهار داشت: با ورود و تلاشهای یک سرمایهگذار بخش خصوصی، حدود ۷۰ درصد از معضلات پسماند استان امسال به اتمام خواهد رسید و تا سال آینده ۱۰۰ درصد مقوله پسماند به سرانجام میرسد و چیزی به نام پسماند در استان نخواهیم داشت.
یونسی در خصوص چالش فاضلاب نیز توضیح داد که تصفیهخانههای نوشهر و چالوس به اتمام رسیده و برنامهریزی برای آغاز کار از شرق استان آغاز شده است. وی دلیل این انتخاب را تنشهای آبی در شرق استان و امکان استفاده از پساب برای احیای میانکاله عنوان کرد.
استاندار مازندران به کاهش ۲۶ درصدی تولید زباله در ۲۶۰۰ روستای استان که دارای دهیار هستند، اشاره کرد و این موفقیت را حاصل تلاش همه مسئولان و همکاری مردم دانست.
وی از تأمین اعتبار قابل توجهی برای پروژههای فاضلاب خبر داد و گفت: برای بابل، ساری و قائمشهر ۲۱۰۰ میلیارد تومان اوراق مرابحه گرفتیم که این مبلغ با توجه به مشکلات موجود از جمله ناترازی برق و جنگ ناجوانمردانه بسیار چشمگیر است. همچنین برای آمل، محمودآباد و نور نیز حدود ۴۰۰ میلیون یورو از بانک توسعه اسلامی موافقت گرفتیم تا برای غرب استان با شدت بیشتری شروع کنیم و در اختیار مردم نجیب مازندران قرار دهیم.
یونسی بر نگاه زیرساختی به جای کارهای نمایشی تأکید کرد و از شهرداران خواست تا به آراستگی، نظافت و نورپردازی شهرها توجه ویژه داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد: استانداری آماده معرفی سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای طرحهای گردشگری شهرداریها است و جمعآوری سگهای ولگرد برای جلوگیری از شیوع بیماریهای واگیردار نیز در دستور کار شهرداران قرار گیرد.