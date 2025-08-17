فرماندار شیراز:
دانشگاه ارتباط خود را با جامعه کم کرده است
فرماندار شهرستان شیراز بر ضرورت تقویت جایگاه دانشگاهها در حل مسائل جامعه تأکید کرد و گفت: دانشگاه نباید صرفاً به صدور مدرک تحصیلی محدود شود، بلکه باید با ارائه ظرفیتهای علمی و عملی، به رفع مشکلات مردم و حاکمیت کمک کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان شیراز، سید علاءالدین کراماتی در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه شیراز با اشاره به چالشهای موجود در کشور اظهار داشت: مشکل فساد با خودخواهی افراد مختلف به راحتی رفع نمیشود و وضعیت کنونی نتیجه غفلتها، فسادها و چاپلوسیهاست.
فرماندار شیراز اضافه کرد: این نابسامانیها ثمره عدم دلسوزی ماست و برای درمان این بیماری ریشهدار باید عزمی جدی شکل گیرد.
کراماتی آینده ایران و شیراز را روشن دانست و گفت: هیچگاه نباید مأیوس شد، بلکه باید برای احیای هویت ملی تلاش کرد.
فرماندار شیراز با اشاره به اهمیت نمادهای ملی افزود: پرچم هر کشور تبلور هویت ملی آن است، اما متأسفانه کمتر شاهد نصب پرچم جمهوری اسلامی ایران در اماکن شخصی و عمومی هستیم. میراث فرهنگی و معنوی بزرگان ادب ایران همچون حافظ و سعدی، سرمایهای راهگشا برای نسلهای آینده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با انتقاد از دوری برخی دانشگاهها از جامعه گفت: متأسفانه دانشگاه در برخی موارد نقش اثرگذار خود را از دست داده و تنها به صدور مدرک بسنده میکند.
کراماتی خاطرنشان کرد: دانشگاه باید با دست پر در میان مردم و حاکمان حاضر شود، نه آنکه ظرفیتهای علمی خود را محبوس نگاه دارد.
فرماندار شیراز تأکید کرد: سهمیهها و امتیازها باعث شده برخی آسانسوری پلههای علم را طی کنند و این امر اثرگذاری دانشگاه در جامعه را کاهش داده است؛ موضوعی که به صلاح مردم و کشور نیست.