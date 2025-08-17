خبرگزاری کار ایران
نقره داغ قاچاقچی پوشاک در خرم‌آباد/ جریمه بیش از 7 میلیاردی

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از محکومیت هفت میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریالی قاچاقچی پوشاک خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی گفت: پرونده قاچاق هفت هزار و ۲۶۴ دست پوشاک زنانه به ارزش شش میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال در شعبه سوم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متخلف را به پرداخت شش میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.

به گفته شاهی، شعبه همچنین متخلف را به پرداخت یک میلیارد ریال ارزش کارشناسی خودرو و در مجموع به پرداخت هفت میلیارد و ۸۷۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: سربازان گمنام امام زمان (ع) در شهرستان خرم آباد از یک دستگاه خودرو محموله کالای قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

