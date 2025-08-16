خبرگزاری کار ایران
افتتاح دستگاه MRI در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان

افتتاح دستگاه MRI در بیمارستان حکیم جرجانی گرگان
عصر امروز در مراسمی با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، دستگاه MRI پیشرفته بیمارستان حکیم جرجانی گرگان به بهره‌برداری رسید. این اقدام گامی مؤثر در ارتقاء خدمات درمانی استان و پاسخ به نیاز بیماران تلقی می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، معاون سیاسی وامنیتی استاندار گلستان ضمن تقدیر از تلاش‌های مجموعه تأمین اجتماعی، اظهار داشت: با توجه به پوشش گسترده این سازمان و شیوع بیماری‌هایی مانند سرطان در استان، توسعه زیرساخت‌های درمانی ضرورتی جدی است. 

محمد حمیدی افزود: هفت پروژه درمانی در دست اجراست که طی دو سال آینده فضای درمانی استان را از ۶ هزار به بیش از ۴۰ هزار متر مربع افزایش خواهد داد. 

حمیدی همچنین بر لزوم نگاه کارشناسی در توسعه مراکز درمانی تأکید کرد و گفت: کیفیت درمان باید محور تصمیم‌گیری‌ها باشد، نه صرفاً ساخت بیمارستان. 

وی افزود: با اشاره به رضایتمندی ۹۷ درصدی بیمه‌شدگان از خدمات بیمارستان حکیم جرجانی، آمادگی استانداری برای همکاری در تکمیل پروژه‌های درمانی اعلام شد.

