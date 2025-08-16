به گزارش خبرنگار ایلنا، جواد نظری در نشست با خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی به مناسبت روز خبرنگار، افزود: راه‌اندازی بیمارستان ولیعصر اراک مطالبه مردم بود و بعد از 20 سال انجام شد. طولانی شدن روند ساخت این بیمارستان، مشکلاتی را ایجاد کرده بود که در حال رفع شدن است. انتقال کامل بیمارستان ولیعصر اراک از ساختمان قدیم به بیمارستان جدید بسیار ضروری است و تمامی تلاش‌ها برای این منظور به کار گرفته شده است.

وی ادامه داد: یک دستگاه MRI با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال برای بیمارستان‌ ولیعصر اراک خریداری شده که این دستگاه در حال حاضر به استان وارد شده که در مرحله نصب قرار دارد و در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری قابل استفاده است. در 20 سال اخیر هیچ دستگاه MRI دولتی وارد استان مرکزی نشده بود. ذکر این نکته ضروری است که کمک‌های مالی خیرین هم در این حوزه بسیار کارآمد بود، چرا که قیمت تجهیزات پزشکی حدوداً 8 برابر شده است.

آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر نیازمند 250 میلیارد ریال اعتبار بود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: راه‌اندازی آزمایشگاه بیمارستان ولیعصر نیازمند 250 میلیارد ریال اعتبار بود که انجام شد. در حال حاضر مجوز خرید یک دستگاه آنژیوگرافی فوردرایو نیز برای این بیمارستان اخذ شده که سی‌تی‌اسکن مخصوص مغز است. در بیمارستان ولیعصر یک بخش چشم را آماده‌سازی کرده‌ایم و بخش چشم بیمارستان امیرکبیر به این بخش منتقل خواهد شد. در چند ماه اخیر آمار اعمال جراحی چشم در بخش دولتی به شدت افزایش پیدا کرده است.

نظری تصریح کرد: با راه‌اندازی بخش‌های VIP خدمات بسیار بهتری به مردم ارائه می شود. توسعه همه‌جانبه بیمارستان ولیعصر اراک یک امر ضروری به شمار می‌رود و این مسئله نیازمند تأمین اعتبارات فراوان برای ارائه خدمات درمانی مناسب به مراجعان است. راه‌اندازه کامل آسانسورهای بیمارستان ولیعصر نیز از مطالبات مردمی است، اما بهره‌برداری زودهنگام از این بیمارستان موجب شده تا نواقصی در ارائه خدمات آشکار شود.

وی در مورد ساخت و تکمیل پارکینگ طرح توسعه بیمارستان ولیعصر اراک نیز بیان داشت: این پارکینگ به همکاری نزدیک شهرداری اراک، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی استان مرکزی و دانشگاه علوم پزشکی استان نیاز دارد. در نهایت، مسئولیت اجرایی و آماده‌سازی این پروژه به شهرداری اراک واگذار شده است، تا با تسریع در روند ساخت، خدمات بهتری به مراجعان ارائه دهد. مقرر شده است شرکت نفت محل مورد نظر را به شهرداری تحویل دهد.

ساخت فاز 4 و 5 بیمارستان آیت‌اله خوانساری آغاز شده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در خصوص طرح توسعه بیمارستان آیت‌اله خوانساری اراک نیز تأکید کرد: ساخت فاز 4 و 5 بیمارستان آیت‌اله خوانساری نیز با کمک خیرین آغاز شده است. راه‌اندازی فاز 5 بیمارستان آیت‌اله خوانساری را یک گروه صنعتگر به عنوان یک پروژه خیرساز برعهده گرفتند. این پروژه پیشرفت قابل توجهی داشته و پیشرفت آن از پروژه فاز 4 نیز بیشتر است و امید است تا پایان سال آماده بهره‌برداری شود.

نظری ابراز داشت: بیمارستان امیرکبیر اراک با توجه به قدمت ساخت، نیاز به بازسازی دارد که موافقت آن اخذ شده و تا پایان سال عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. امید است تا ابتدای سال 1405 شاهد آغاز به کار فرایند این پروژه نیز باشیم. در مورد فعالیت این بیمارستان مجوز 520 تختخوابی را گرفته‌ایم و موافقت از معاونت درمان وزارتخانه برای بازسازی اخذ شده است. اقدامات اولیه انجام شده و با خیرین نیز مذاکرات انجام شده است.

وی اضافه کرد: تهیه و خرید دستگاه پَت اِسکن، از تجهیزات درمانی بسیار گران‌قیمت از محل خیران در دستور کار قرار دارد. در حال حاضر اگر بیماری چنین خدمتی را نیاز داشته باشد باید به شهرهای دیگر برود. بر این اساس در این خصوص با اتاق بازرگانی وارد مذاکره شدیم که به عنوان سرمایه‌گذار وارد شوند و بتوانیم وزارتخانه را برای اخذ مجوز راه‌اندازی این بخش در استان ترغیب کنیم. اگر این اقدام انجام شود، بیمارستان خوانساری در غرب کشور همچون نگینی خواهد درخشید.

رشته‌های اطفال، طب اورژانس و طب بیهوشی اقبال خوبی ندارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به موضوع جذب پزشکان متخصص جدید در این استان اشاره کرده و گفت: ظرفیت این دانشگاه برای جذب پزشک متخصص مطلوب است. اما جذب پزشک در رشته‌های تخصصی مانند اطفال، طب اورژانس و طب بیهوشی در سطح ملی، اقبال خوبی ندارد. چرا که در این موارد درآمد بسیار پایین و فراوانی مراجعات بسیار بالا است. وزارتخانه تدابیری اندیشیده است که در جذب متخصصان تسهیل ایجاد شود.

نظری به موضوع پزشکان متخصص و رزیدنتی رشته زنان و زایمان در استان مرکزی اشاره داشته و در این خصوص افزود: سال گذشته بنا به دلایلی در اراک هیچ پزشکی وارد حوزه رزیدنتی متخصص زنان و زایمان نشد، اما تلاش شده تا نیاز مراجعان با پزشکان موجود، رفع شود. عامل آن برخی اتفاقات بدی بود که نارضایتی در پی داشت. بر این اساس سعی کردیم تعاملاتی داشته باشیم تا این مشکلات رفع شود.

وی ادامه داد: روش برخورد با متخصص‌ها و فوق تخصص‌ها و دلگرم کردن آنها در استان و تامین شرایط کسب درآمد برای آنها در ماندگار شدن آنها در استان بسیار موثر است. باید شرایط مناسب فراهم شود تا رزیدنت‌ها بعد از دوره طرح خود مایل باشند در استان بمانند. در واقع باید شرایطی فراهم شود که درآمد پزشکان از راه قانونی و منطقی به حدی برسد که در نهایت به ماندگاری آنها در استان منجر شود.

تاکنون گزارشی از کمبود دارو دریافت نشده است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اظهار داشت: در زمینه تهیه و توزیع داروهای خاص در استان هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و تاکنون نیز گزارشی از کمبود دارو دریافت نشده است. سهمیه دارویی اختصاص یافته به اراک به طور کامل پاسخگوی نیازهای بیماران این استان است. در خصوص کم شدن برخی از داروها نیز باید عنوان کرد که گاهی کم می شود اما نمونه مشابه آنها موجود است. در مجموع بسیار حساس هستیم که در این حوزه مشکلی برای مردم پیش نیاید.

نظری به ظرفیت‌های علمی و تجهیزات درمانی استان مرکزی در ارائه خدمات به بیماران خارجی اشاره داشته و تصریح کرد: در صورتی که قطب گردشگری سلامت در استان راه‌اندازی شود، درآمدها در حوزه بهداشت و درمان نیز بیشتر خواهد شد. امید است قطب گردشگری سلامت را در استان با محوریت بیمارستان ولیعصر راه‌اندازی کنیم. به ویژه اینکه با توجه به پتانسیل پزشکان موجود می‌توان این ظرفیت را فعال کرد.

وی به موضوع تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در حال حاضر 450 دانشجو خارجی از کشورهای عراق، لبنان و بنگلادش در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان در حال تحصیل در رشته‌های بهداشتی و درمانی هستند. تلاش شده تا در ساماندهی و اسکان این دانشجویان در خوابگاه‌ها تدابیر ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا در بخش مجزایی ساماندهی شوند.

سفر وزیر بهداشت به استان و اخذ مجوز برای حداث 2 خوابگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تأکید کرد: در 10 ماه اخیر با سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونان وی به استان پیگیری‌های بسیار خوبی انجام شده و دستورات کارآمدی صادر شد که از جمله آنها اخذ مجوز ساخت 2 خوابگاه با ظرفیت 50 نفری و 240 نفری بود که احداث آنها با تخصیص اعتبارات ملی در اسرع وقت آغاز می‌شود. خوابگاه 50 نفره به خوابگاه متأهلی اختصاص دارد و همچنین خوابگاه 240 نفره نیز به سایر دانشجویان اختصاص خواهد یافت.

نظری به دیگر امتیازات اخذ شده در سفر وزیر بهداشت به استان مرکزی اشاره کرده و ابراز داشت: مجوز ساخت فضایی به وسعت 14 هزار مترمربع برای احداث مرکز آموزش اورژانس در غرب کشور اخذ شده که از ثمرات سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به استان مرکزی است. نمایندگان مجلس در این حوزه بسیار کمک کردند، چرا که این پروژه فراتر از نیاز استان است و می‌تواند غرب کشور را در حوزه آموزش اورژانس پوشش دهد.

