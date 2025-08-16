زنگ خطر سلامت در قزوین با مشاهده پشه آئدس به صدا درآمد

به گزارش ایلنا از قزوین، سولماز کلهر با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشاهده و صید پشه آئدس در شهر رازمیان واقع در بخش الموت غربی، عملیات گسترده مه ‌پاشی و سم ‌پاشی با دستگاه فوگر مه‌پاش در این منطقه با موفقیت اجرا شد.

وی افزود: کارشناسان بیماری ‌های واگیر پس از تأیید حضور پشه آئدس و بر اساس شیوه ‌نامه ملی مبارزه با این ناقل، ضرورت اجرای عملیات را اعلام کردند. به همین منظور و در پی برگزاری جلسات هماهنگی در بخشداری رازمیان و برنامه ‌ریزی ‌های لازم توسط ارگان ‌های مرتبط، این عملیات در روز 18 مرداد 1404 با همکاری کارکنان و کارگران شهرداری و بخشداری آغاز شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان قزوین با اشاره به تمهیدات پیش از آغاز سم ‌پاشی توضیح داد: برای حفظ سلامت مردم، پیش از عملیات به اهالی اطلاع‌ رسانی شد تا از خروج غیرضروری از منازل خودداری کنند؛ درها و پنجره‌ ها را ببندند و محصولات کشاورزی خود را پوشش دهند. این اقدامات با هدف کاهش مواجهه مستقیم افراد با سم انجام شد..»

کلهر ادامه داد: در این عملیات، مه‌ پاشی در دو نقطه شهر رازمیان انجام گرفت تا از تکثیر و گسترش این پشه خطرناک جلوگیری شود. وی با هشدار نسبت به شرایط مساعد فصل گرما برای رشد و افزایش جمعیت پشه آئدس، خاطرنشان کرد: تجمع آب ‌های راکد در فاضلاب ‌های غیربهداشتی، زیرگلدانی ‌ها و حتی مانداب کولرها بستر مناسبی برای تکثیر این پشه است. با رعایت نکات بهداشتی و اجرای مستمر عملیات مه‌ پاشی می ‌توان از تهدید سلامت عمومی پیشگیری کرد.

وی در پایان تأکید کرد: سلامت مردم خط قرمز حوزه بهداشت است و کوچک ‌ترین غفلت در برابر پشه آئدس می ‌تواند تهدیدی برای جان شهروندان به شمار آید؛ از این رو مشارکت مردم در رعایت توصیه‌ های بهداشتی نقشی حیاتی در کنترل این ناقل دارد.

