مدیرکل آموزش و پرورش استان مطرح کرد؛
ایجاد ۵۷۰ اجتماع یادگیری در لرستان
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان از ایجاد ۵۷۰ اجتماع یادگیری با روش های نوین در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید عیسی سهرابی روز شنبه بیست و پنجم مرداد ماه در جلسه شورای اداری آموزش و پرورش لرستان ضمن تأکید بر نقش مشارکت جمعی اظهار کرد: اجرای برنامهها و عبور از چالشهای پیش رو، فقط در سایه تعامل، همافزایی و پشتیبانی متقابل امکانپذیر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ما در آموزش و پرورش لرستان با برخی چالشها مواجه هستیم و یکی از مهمترین راههای حل این مشکلات تیم شدن است. تفاوت تیم با گروه در این است که تیم هدف مشترک دارد، در حالی که گروه ممکن است بدون هدف واحد فعالیت کند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان بر اهمیت تعهد سازمانی و رعایت انضباط اداری تأکید کرد و افزود: در ادارهها نباید منافع شخصی بر منافع گروهی غلبه کند و نگاه تکبعدی به مسائل نیز آسیبزا بوده و انگیزه معلمان بزرگترین سرمایه برای هدفگذاری در نظام آموزشی است.
سهرابی با اشاره به ایجاد ۵۷۰ اجتماع یادگیری در استان، اضافه کرد: این اجتماعات، روشهای نوین را جایگزین شیوههای سنتی خواهند کرد و زمینهای برای ارتقای کیفیت یاددهی – یادگیری فراهم میآورند.
معتمدی معاون آموزش ابتدایی نیز در این جلسه دوره ابتدایی را دوره طلایی هویتسازی و شخصیتسازی دانشآموزان عنوان کرد و افزود: برنامههای معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ بر همین اصول استوار است.