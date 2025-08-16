خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف در محور شهرکرد به شلمزار ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در محور شهرکرد به شلمزار ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1674302
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۵مصدوم حادثه تصادف خودروی پژو با خودروی سمند در محور شهرکرد به شلمزار خبر داد.

 به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت:  بامداد شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴،  خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری  پژو  با سمند با ۲ کشته و ۳ مصدوم  در محور شهرکرد به شلمزار دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بین‌شهری طاقانک به محل اعزام شد.

طاهری بیان کرد: امدادگران پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل، اقدام به تثبیت خودرو و رهاسازی مصدومان کردند.

وی ادامه داد: مصدومان برای ادامه درمان به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند و پیکر دو جان‌باخته حادثه نیز جهت انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی سپرده شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور