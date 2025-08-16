تصادف در محور شهرکرد به شلمزار ۲ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت
سرپرست جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۵مصدوم حادثه تصادف خودروی پژو با خودروی سمند در محور شهرکرد به شلمزار خبر داد.
به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: بامداد شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴، خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری پژو با سمند با ۲ کشته و ۳ مصدوم در محور شهرکرد به شلمزار دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینشهری طاقانک به محل اعزام شد.
طاهری بیان کرد: امدادگران پس از ارزیابی صحنه و ایمنسازی محل، اقدام به تثبیت خودرو و رهاسازی مصدومان کردند.
وی ادامه داد: مصدومان برای ادامه درمان به نیروهای اورژانس تحویل داده شدند و پیکر دو جانباخته حادثه نیز جهت انجام مراحل قانونی به عوامل انتظامی سپرده شد.