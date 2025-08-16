خبرگزاری کار ایران
واژگونی مرگبار خودروی سمند در قزوین 4 کشته و مصدوم داشت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور قزوین به رازمیان، متأسفانه سه نفر از سرنشینان جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر نیز مصدوم شد.

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این حادثه گفت: صبح روز شنبه 25 مرداد، در ساعت 6:05، گزارش واژگونی یک خودروی سواری سمند در محور قزوین – رازمیان به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس رازمیان به محل حادثه اعزام شد. متأسفانه در پی این حادثه، سه نفر از سرنشینان خودرو در محل جان باختند. همچنین یک نفر دیگر که مصدوم شده بود، جهت ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی استان با بیان اینکه بررسی علت حادثه بر عهده پلیس راهور است، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز، از بروز چنین حوادث دلخراشی جلوگیری کنند.

