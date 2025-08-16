مدافع پیشکسوت ملوان درگذشت

به گزارش ایلنا از رشت، جواد گروهی مدافع سخت‌کوش و پرصلابت دهه شصت باشگاه ملوان پس از تحمل دوره‌ای از بیماری، دار فانی را وداع گفت.

وی که در سال ۱۳۳۷ در شهر بندری چشم به جهان گشود، سال‌ها با پیراهن سفید ملوان به میدان رفت و خاطراتی ماندگار برای هواداران این تیم رقم زد.

گروهی در ترکیب ملوان ستون خط دفاعی محسوب می‌شد و با غیرت و جنگندگی مثال‌زدنی‌اش، در میان طرفداران جایگاهی ویژه یافت.

پیشکسوت ارزشمند فوتبال ایران در طول دوران ورزشی خود، چندین جام و عنوان قهرمانی به همراه ملوان کسب کرد.

