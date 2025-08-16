خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آتش‌سوزی یک تانکر حامل بنزین در آزادراه کاشان – قم

آتش‌سوزی یک تانکر حامل بنزین در آزادراه کاشان – قم
کد خبر : 1674256
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان گفت: وقوع حادثه واژگونی و آتش‌سوزی یک تانکر حامل بنزین در کیلومتر ۵۰ آزادراه کاشان – قم، جان راننده ۴۴ ساله را گرفت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، سیدمصطفی محتشمیان با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۳ و ۳۴ دقیقه به مرکز فرماندهی آتش نشانی کاشان گزارش شده است.

وی افزود: در این حادثه یک دستگاه تانکر حامل بنزین در کیلومتر ۵۰ آزادراه کاشان – قم، به دلیل سرعت زیاد و از دست دادن کنترل، واژگون شد. بر اثر این واژگونی، ماده سریع‌الاشتعال داخل تانکر به سطح جاده نشت کرد و در پی آن حریق گسترده‌ای رخ داد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان گفت: راننده ۴۴ ساله خودرو در لحظات اولیه حادثه متأسفانه جان خود را از دست داد.

به گفته محتشمیان، بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی ایستگاه شماره ۳ آتش‌نشانی کاشان به همراه نیروهای پشتیبان از آتش‌نشانی قم و آتش‌نشانی مشکات در محل حاضر شدند و پس از چند ساعت عملیات، موفق به ایمن‌سازی، مهار و اطفای کامل حریق شدند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی کاشان ادامه داد: این حادثه سبب بسته شدن موقت بخشی از آزادراه و ایجاد اختلال در تردد شد که با پایان عملیات اطفا و پاکسازی محل، مسیر بازگشایی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور