برخورد ۲ خودرو سواری در جاده فسا- جهرم با ۴ کشته و ۳ مصدوم

به گزارش ایلنا، حجت‌الله نجفی گفت: برخورد دو خودرو پراید در جاده فسا - جهرم، ۴ کشته و ۳ مصدوم برجای گذاشت.

وی ادامه داد: این حادثه در گردنه پشت چک رخ داد و بر اثر این تصادف، ۲ نفر در محل حادثه جان باختند و پنج نفر مصدوم شدند که ۲ نفر از مصدومان با وجود تلاش کادر درمان در بیمارستان فسا درگذشتند.

رئیس اورژانس فسا با اشاره به عوامل اصلی سوانح رانندگی تصریح کرد: ناایمنی جاده‌ها، بی‌توجهی به جلو، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، سرعت غیرمجاز، سبقت غیرایمن و خواب‌آلودگی رانندگان از مهم‌ترین دلایل این حوادث هستند.

