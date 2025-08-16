جلسه انتخاب هیأت رئیسه شورای شهر کرمانشاه به حد نصاب نرسید

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، هاشم درویشی، رئیس سال چهارم شورای شهر، در حاشیه این نشست اظهار کرد: «فرماندار کرمانشاه پنج روز پیش دستور برگزاری جلسه فوق‌العاده برای انتخاب هیأت رئیسه را صادر کرده بود. با وجود این، متأسفانه امروز برخی اعضا بدون دلیل موجه غیبت داشتند و جلسه از رسمیت افتاد.»

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه غیبت اعضا تعمدی نبوده باشد، افزود: «چنانچه در نشست بعدی نیز غیبت‌ها تکرار شود، هیأت حل اختلاف استان و فرمانداری ناچار به ورود خواهند بود، زیرا هیچ‌گونه تأخیر در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه قابل پذیرش نیست.»

درویشی همچنین خطاب به استاندار، فرماندار و دستگاه قضایی به عنوان اعضای هیأت حل اختلاف استان تأکید کرد: «انتظار می‌رود این موضوع مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شورا هرچه سریع‌تر به وضعیت عادی بازگردد.»

در ادامه این نشست، سید جلال موسوی، نماینده فرماندار کرمانشاه نیز گفت:در «انتخابات هیأت رئیسه شورای شهر طبق قانون باید در تاریخ ۱۳ مرداد برگزار می‌شد اما تاکنون به تعویق افتاده است. قرار بود امروز با برگزاری نشست فوق‌العاده این تأخیر جبران شود، اما به دلیل غیبت اعضا جلسه رسمیت پیدا نکرد.»

از مجموع ۱۱ عضو شورای شهر کرمانشاه، تنها شش نفر شامل هاشم درویشی، سالار احمدزاده، سید حجت‌الله موسوی اجاق، کامران ملکی، پوریا فخری و علی فتاحی طهنه در جلسه حاضر بودند.

