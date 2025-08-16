۸۶ میلیارد تومان توسط شوراهای زکات گلستان جمع آوری و بین نیازمندان توزیع شد

به گزارش ایلنای گلستان، عیسی بابائی افزود: گسترش فرهنگ زکات و احسان و نیکوکاری در میان آحاد جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. با برنامه ریزی شده است در سطح استان مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان زکات (زکات فطریه عام وسادات، کفارات، واجب و مستحب) امسال جمع آوری شود.

وی اظهارکرد: در چهار ماهه نخست سال جاری ۸۶ میلیارد زکات توسط شوراهای زکات استان جمع آوری شده است که فقط مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در اختیار کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گلستان قرار گرفت و با اولویت بیماران صعب العلاج تحت حمایت هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان، خاطر نشان کرد: باهدف مردمی کردن امورات این نهاد، مابقی وجوهات جمع آوری شده توسط شوراهای زکات در سطح استان، در همان محلات وبا نظر معتمدین بین نیازمندان همان منطقه هزینه می‌شود.

بابائی افزود: سال گذشته نیز مبلغ ۱۴۰ میلیارد تومان زکات توسط شوراهای زکات در سطح استان جمع آوری شد که ۷۸ درصد در زمینه خدمت به محرومین و نیازمندان شامل: درمانی، تحصیلی، مسکن، جهیزیه و معیشت با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد تومان و ۲۲ درصد در زمینه پروژه‌های عمرانی از قبیل: مسجد، حسینیه وخانه عالم با اعتباری بالغ بر ۳۱ میلیارد تومان هزینه شد.

وی ادامه داد: مودیان وکشاورزان عزیز و مردم خیر و نیکوکار زکات و احسان خود را می‌توانند به شوراهای زکات شهر و روستا و یا دفاتر کمیته امداد امام خمینی (ره) و مراکز نیکوکاری محل خود تحویل بدهند.

