جزئیات جریمه و محرومیت ۵۰ درصدی ورود تماشاگران تیم فجر سپاسی

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در حکمی سنگین، باشگاه فجر سپاسی را به پرداخت یک میلیارد تومان جریمه نقدی، برگزاری شش مسابقه با ۵۰ درصد ظرفیت تماشاگران، ممنوعیت جذب بازیکن خارجی و تهدید به کسر سه امتیاز در صورت عدم کسب مجوز ملی ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ حکم محکوم کرد.

این گزارش به بررسی میزان عادلانه بودن محرومیت ۵۰ درصدی ورود تماشاگران با تمرکز بر تناسب جرم و مجازات، اثرات آن بر هواداران و تیم، و مقایسه با پرونده‌های مشابه می‌پردازد.

بر اساس آیین‌نامه صدور مجوز باشگاهی، معیارهای درجه A شامل الزامات کلیدی نظیر مدیریت مالی، زیرساخت‌ها و مسائل حقوقی است که برای حفظ استانداردهای حرفه‌ای در لیگ ضروری به شمار می‌آید. کوتاهی مدیران در رعایت این معیارها می‌تواند به کیفیت رقابت‌ها و اعتبار لیگ آسیب برساند. با این حال، محرومیت ۵۰ درصدی تماشاگران، هوادارانی را هدف قرار می‌دهد که نقشی در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی ندارند و این امر، از نگاه کارشناسان، عدم تناسب میان جرم و مجازات را نشان می‌دهد.

تأثیرات محرومیت بر هواداران و تیم

هواداران بخش جدایی‌ناپذیر فوتبال هستند و حضور آنان بر روحیه بازیکنان و درآمد بلیت‌فروشی اثر مستقیم دارد.

کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاگران می‌تواند باعث افت انگیزه بازیکنان و کاهش درآمد باشگاه شود؛ به ویژه برای تیم‌هایی مانند فجر سپاسی که به تازگی به لیگ برتر صعود کرده‌اند.

این مسئله در لیگ آزادگان یا حتی لیگ برتر ایران که از نظر مالی و رسانه‌ای فاصله زیادی با لیگ‌های برتر جهان دارند، می‌تواند تبعات بلندمدتی بر فرهنگ فوتبالی و سطح حمایت هواداران برجای بگذارد.

مقایسه با موارد مشابه

بررسی سوابق مشابه نشان می‌دهد که کمیته انضباطی در گذشته برای تخلفات مشابه، مجازات‌های سبک‌تری اعمال کرده است.

برای نمونه، تیم خیبر با جریمه ۱۲۰ میلیون تومانی و کاهش ۲۰ درصدی تماشاگران در سه مسابقه مواجه شد و تیم چادرملو نیز ۱۰۰ میلیون تومان جریمه و کاهش ۱۰ درصدی تماشاگران در سه بازی را تجربه کرد. به این ترتیب، افزایش محرومیت تماشاگران به ۵۰ درصد برای فجر سپاسی، تشدید قابل توجهی نسبت به پرونده‌های پیشین به شمار می‌آید.

منتقدان می‌گویند اگر مجازات‌های قبلی بازدارنده بوده، تشدید مجازات برای فجر سپاسی باید با مستندات محکمی از شدت تخلف همراه باشد که در اطلاعات موجود مشاهده نمی‌شود.

راهکارهای جایگزین

کارشناسان معتقدند برای تحقق عدالت، مجازات باید متوجه عاملان اصلی تخلف یعنی مدیران باشگاه باشد. از جمله راهکارهای پیشنهادی می‌توان به جریمه نقدی مستقیم برای مدیران متخلف، محرومیت موقت آنان از فعالیت‌های مدیریتی و الزام به رفع سریع نواقص زیرساختی یا مدیریتی اشاره کرد. این شیوه‌ها می‌تواند مسئولیت را متوجه مدیران کرده و از آسیب‌دیدن غیرمستقیم هواداران جلوگیری کند.

