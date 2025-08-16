به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،جواد پاک نژاد وزیر نفت در این آیین گفت:این طرح یکی از بزرگترین پروژه‌های جمع‌آوری گازهای همراه در جنوب کشور است که از هدررفت صدها میلیارد دلار جلوگیری خواهد کرد. طبق برنامه، تا پایان سال ۱۴۰۷ هیچ گاز مشعلی نباید برای سوزاندن باقی بماند.

مشخصات طرح:

سرمایه‌گذاری: ۱.۶ میلیارد دلار (توسط شرکت اهداف)

ظرفیت مجتمع: ۲۴۰ میلیون فوت مکعب در روز

مرحله نخست: جمع‌آوری ۸۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز

صرفه‌جویی ارزی: ۷۰۰ میلیون دلار در سال

اشتغال: ۴۵۰۰ فرصت شغلی در دوران ساخت

محصولات: گاز سبک، اتان و LPG به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها (ارسال به پتروشیمی بندرامام)

نیروگاه جانبی: افتتاح نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی همزمان با این پروژه

وزیر نفت تأکید کرد از آغاز دولت چهاردهم تاکنون ۲۸۰ میلیون فوت مکعب گاز مشعل در روز جمع‌آوری شده و ۷۰۰ میلیون فوت مکعب دیگر در قالب مزایده در دستور کار قرار دارد.

