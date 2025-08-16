اعزام حدود ۱۰ هزارنفر زائر از مبادی اردبیل به مرز مهران

به گزارش ایلنا، کلیم اله وثوقی در بازدید از شرکت های مسافری اردبیل اظهار کرد: طرح جابجایی زائرین اربعین حسینی از ۴ مرداد ماه آغاز و تا ۲۴ مرداد ادامه داشت که در طول اجرای این طرح حدود ۱۰ هزار نفر زائر از مبدا استان اردبیل به مرز مهران اعزام شده اند.

وی با اشاره به اینکه تمامی امکانات و نیروهای راهداری از ابتدای طرح بسیج و آماده باش بودند تا به نحو احسن کار خدمات رسانی به زوار امام حسین (ع ) را انجانم دهند، افزود: در طول اجرای طرح ۴۴۴ دستگاه اتوبوس از مبادی مختلف استان به مرز مهران برای انتقال زائران اربعین حسینی اعزام شده بودند.

دبیر کمیسیون مدیریت اجرائی ایمنی حمل ونقل استان اردبیل با اشاره به حجم تردد در روزهای پایانی طرح، بیان کرد: تنها در روز ۲۴ مرداد ماه، ۳۱ دستگاه اتوبوس از مبادی استان اردبیل برای جابجایی زائران به سمت مرز مهران اعزام شده است که این نشان‌دهنده فعالیت شبانه‌روزی و تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی به زائران است.

عضو شورای ترافیک استان اردبیل در ادامه ضمن تقدیر از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و دست‌اندرکاران در اجرای هرچه بهتر طرح اربعین، اضافه کرد: تمام تلاش ما بر این است که سفری ایمن و راحت را برای زائران فراهم کنیم و در این راستا تمامی امکانات و ظرفیت‌های استان به کار گرفته شده بود.

وثوقی همچنین مستقر شدن بیش از ۴۰ نفر از راهداران استان اردبیل با ۲۰ دستگاه ماشین آلات را در مرز مهران یادآور شد و گفت: در ایام اجرای طرح اربعین حسینی این نیروها بصورت شبانه روزی در حال خدمات رسانی به مردم و زوار امام حسین (ع) بودند تا در برگشت خود به مقصد مشکلی نداشته باشند.

وی در چهار مرحله به اعزام ۱۹ اکیپ راهداری برای ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی اشاره کرد و ادامه داد:در طول طرح ۶۱ شرکت مسافربری از استان اردبیل شرکت داشتند تا کار جابجایی زوار بدون دغدغه و با ارامش و ایمنی کامل رضایتمندی آنها را فراهم نماید.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل اضافه کرد: همکاران ما از طریق سامانه ۱۴۱ به صورت مستمر پایش و رسیدگی به شکایات احتمالی را انجام می دادند.

انتهای پیام/