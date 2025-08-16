هشدار هواشناسی گیلان درباره احتمال وقوع سیلاب
مدیرکل هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد نسبت به فعالیت جریانات ناپایدار جوی، افزایش ابر، وزش باد، بارش رگباری و احتمال تگرگ در برخی مناطق استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به وضعیت جوی فعلی و پیش رو اظهار کرد: بررسیهای هواشناسی نشان میدهد جریانات کم و بیش ناپایدار در سطح استان فعال هستند و این وضعیت به تدریج در حال تقویت است.
وی افزود: بر اساس هشدار سطح زرد صادر شده، شرایط برای افزایش ابر، مهآلود شدن هوا، وزش باد، بارش پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ تا بعدازظهر یکشنبه در برخی مناطق استان فراهم است این شرایط ناپایدار سبب میشود که شهروندان مراقبتهای لازم را در مواجهه با شرایط جوی بهعمل آورند.
دادرس ادامه داد: از عصر روز یکشنبه، ناپایداریها به تدریج تضعیف شده و با کاهش ابر، افزایش نسبی دما و استقرار جوی غالباً پایدار تا اواخر وقت سهشنبه مواجه خواهیم بود. اما روز چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان میشود که باعث افزایش ابر، مهآلودگی، وزش باد، بارش رگباری، رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی مناطق خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی گیلان ضمن هشدار جدی نسبت به آثار مخاطرهآمیز این شرایط جوی گفت: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیرهای طبیعی سبب احتمال جاری شدن سیلاب، روانآب و طغیان رودخانههای فصلی میشود. همچنین آبگرفتگی معابر و راهها و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از دیگر پیامدهای این وضعیت مخاطرهآمیز است.
وی از کشاورزان و مردم مناطق در معرض خطر خواست با رعایت هشدارها و اقدامات پیشگیرانه، آمادگی لازم را برای مقابله با شرایط احتمالی نامساعد جوی داشته باشند و توصیههای ایمنی و اطلاعرسانیهای هواشناسی را جدی بگیرند.
دادرس در پایان تأکید کرد: همکاری مردم و مسئولان در رعایت نکات ایمنی و پیشبینی شرایط، نقش مهمی در کاهش خسارتها و حفظ سلامت شهروندان خواهد داشت.