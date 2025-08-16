خبرگزاری کار ایران
مدیر کل صمت فارس تاکید کرد:

لزوم رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی‌ در صنعت پخش فارس

لزوم رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی‌ در صنعت پخش فارس
کد خبر : 1674120
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت(صمت) فارس با تأکید بر نقش راهبردی صنعت پخش در بهبود نظام توزیع کالا گفت: این صنعت حلقه کلیدی زنجیره تأمین و محرک مهمی در رشد اقتصادی استان است و اداره‌کل صمت فارس آماده رفع موانع و تسهیل فرآیندهای مجوزدهی برای فعالان این حوزه است.

به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز شنبه‌ ۲۵ مرداد در نشست مشترک با دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران و اعضای هیئت مدیره این انجمن در فارس، افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، لجستیک هوشمند و تحول دیجیتال در صنعت پخش می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده، حذف واسطه‌ها و ارتقای کیفیت خدمات توزیع کالا کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت استانداردسازی فرآیندها و ارتقای دانش نیروی انسانی در این صنعت گفت: حضور فعال شرکت‌های پخش در نمایشگاه‌های بین‌المللی، زمینه‌ساز توسعه بازار مصرف و ارتقای توانمندی‌های مدیریتی خواهد بود.

در این نشست که با حضور احمد شیروانی، دبیرکل انجمن صنعت پخش ایران، و اعضای هیئت مدیره برگزار شد، موضوعاتی همچون رفع موانع کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های توزیع، تسهیل مقررات و حمایت از فعالان این صنف مورد بررسی قرار گرفت.

شیروانی در این نشست با قدردانی از همراهی مدیرکل صمت فارس، بر ضرورت تعامل بیشتر بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: شرکت‌های پخش سراسری آماده تأمین به‌موقع کالاهای موردنیاز استان هستند.

این نشست با تأکید بر ادامه همکاری‌های مشترک برای حمایت از فعالان اقتصادی، رفع موانع قانونی و توسعه زیرساخت‌های توزیع کالا به پایان رسید؛ اقدامی که به گفته مسئولان می‌تواند زمینه‌ساز بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای جایگاه صنعت پخش در اقتصاد استان و کشور شود.

