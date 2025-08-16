به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان فارس،مسعود طهماسبی با اشاره به برگزاری انتخابات اخیر ریاست فدراسیون موتور سواری و اتومبیلرانی افزود: برخی افراد به دلیل داشتن مسئولیت در وزارتخانه یا وابستگی به وزارت ورزش و جوانان از نامزدی این حذف شدند و این تصمیم وزیر ورش و جوانان پیام روشنی داشت که باید اجازه داد فدراسیون ها و هیات‌ها مستقل عمل کنند؛ پیامی که لازم است در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز به آن توجه شود.

طهماسبی ضمن انتقاد از کم‌توجهی‌ ورزش و جوانان استان به هیات موتور سواری و اتومبیلرانی ، اظهار کرد: متأسفانه اداره کل ورزش و جوانان به جای حمایت از این هیات، حداقل امکانات و فضای در اختیار ورزشکاران را نیز از این هیات دریغ نمود و این موضوع جای نگرانیست و سوالاتی را در ذهن ورزشکاران ایجاد نموده و لازم است مدیرکل ورزش و و جوانان بطور شفاف و عملا پاسخگو باشد. متاسفانه پس از انتخابات اخیر هیات استان روز به روز فشارها بر این هیات افزوده شده و فعالیت ورزشی خیل عظیم ورزشکاران را محدود نموده اند و این موضوع باعث جذب قهرمانان ورزشی این استان به سایر استان ها شده است.

رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی فارس ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان با قطع مداخلات، تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب رئیس فدراسیون را به هیات‌ها سپرد و این موضوع اتفاق بسیار خوبی در ورزش است در عین حال انتظار جامعه ورزشی خصوصا هیات ها توزیع عادلانه منابع میان همه هیات‌ ها می باشد و عدم رعایت آن به بدنه ورزش آسیب می‌زند.

وی با بیان اینکه سرانه ورزشی این هیات در استان فارس تقریباً نزدیک به صفر است، افزود: ورزشکاران این هیات خصوصا در شهر شیراز هیچ مکانی جهت فعالیت ورزشی ندارند و تنها به مدد شهرداری و شورای اسلامی شیراز یک پیست موتور کراس احداث شده اما بیش از نود درصد ورزشکاران این هیات یا از فعالیت ورزشی منصرف شده اند و یا مجبور به انجام تمرینات در سطح جاده های استان می شوند و این موضوع ضمن ایجاد مخاطراتی برای خود ، موجب نارضایتی شهروندان نیز خواهد شد که انتظار است مسئولین استان اقدامی عاجل در خصوص بعمل آورند.

طهماسبی همچنین به لزوم نظارت بر اموال هیات‌ها اشاره کرد و گفت: «با تغییرات مدیریتی، برخی اموال بدون ثبت و انتقال رسمی پراکنده یا واگذار شده است. در این خصوص از اداره کل ورزش و جوانان استان انتظار داریم در این خصوص با جدیت ورود نماید. این اموال امانت ورزشکاران است و باید به آیندگان برسد.

وی افزود: در هیات شیراز نیز مشکلاتی در انتقال اموال وجود دارد و انتظار داریم اداره کل ورزش و جوانان نظارت کامل داشته باشد. هدف ما حمایت همه‌جانبه از هیات‌های شهرستانی است.

طهماسبی از آمادگی استان فارس برای میزبانی مسابقات موتورکراس آسیایی خبر داد و گفت: «در انتظار اعلام موافقت تیم مدیریتی جدید فدراسیون هستیم.

وی همچنین به نقش ورزشکاران در فعالیت‌های اجتماعی اشاره کرد: در آتش‌سوزی منابع طبیعی، ورزشکاران آفرودکار ما وارد عمل شدند و به خاموش کردن آتش کمک کردند. این نشان می‌دهد اعضای هیات علاوه بر فعالیت ورزشی، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز پایبند هستند. امیدواریم همکاری سازمان‌ها متقابل باشد و از ظرفیت‌های مشترک برای توسعه ورزش استفاده شود.

در پایان، طهماسبی از شهرداری شیراز به دلیل ساخت پیست موتورکراس مادر قدردانی کرد و خواستار توجه جدی‌تر به رشته‌های زیرمجموعه هیات موتورسواری و اتومبیلرانی شد.

