سبزکوه و ارمند چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد
مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: منطقه جنگلی سبزکوه و ارمند (بخشی از مراتع و جنگل) این استان ساعت ۱۲ ظهر جمعه ۲۵ مرداد ماه دچار آتش سوزی گستردهای شده است.
به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت: هرچند حریق در منطقه جنگلی سبزکوه و ارمند با حضور ۴۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی خاموش شده اما آتش همچنان در تنه درختان باقیمانده و به دلیل وزش باد در حال شعلهور شدن است.
وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیطزیست، منابع طبیعی و جوامع محلی همچنان در منطقه حاضر هستند.
مدیرکل محیطزیست چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به شرایط جوی و وسعت آتشسوزی، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد برای امداد هوایی درخواست و تامین شده و هماکنون نیز در فرودگاه شهرکرد مستقر است اما به دلیل تاریکی شب امکان انجام امداد هوایی وجود ندارد.
کریمی بیان کرد: با تلاش نیروی یگان حفاظت محیطزیست بلافاصله عامل آتش سوزی منطقه سبز کوه و ارمند شناسایی و به مراجع قضایی تحویل استداده شد.