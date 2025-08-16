سبزکوه و ارمند چهارمحال و بختیاری طعمه حریق شد

به گزارش ایلنا، محسن کریمی اظهار داشت: هرچند حریق در منطقه جنگلی سبزکوه و ارمند با حضور ۴۰ نفر از نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی خاموش شده اما آتش همچنان در تنه درختان باقی‌مانده و به دلیل وزش باد در حال شعله‌ور شدن است.

وی افزود: نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی همچنان در منطقه حاضر هستند.

مدیرکل محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به شرایط جوی و وسعت آتش‌سوزی، هماهنگی لازم برای اعزام بالگرد برای امداد هوایی درخواست و تامین شده و هم‌اکنون نیز در فرودگاه شهرکرد مستقر است اما به دلیل تاریکی شب امکان انجام امداد هوایی وجود ندارد.

کریمی بیان کرد: با تلاش نیروی یگان حفاظت محیط‌زیست بلافاصله عامل آتش سوزی منطقه سبز کوه و ارمند شناسایی و به مراجع قضایی تحویل استداده شد.

