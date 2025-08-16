به گزارش ایلنا از بندرعباس، یاسین مطهری زاده، رئیس دادگستری حوزه قضایی جزیره کیش اعلام کرد: قضات حوزه قضایی جزیره کیش با برگزاری ملاقات مجازی به درخواست‌های ۶۰ نفر از زندانیان رسیدگی کرده اند.

وی با اشاره به اینکه زندانیان جزیره کیش محکومیت خود را در زندان بندرعباس سپری می کنند، افزود: در این جلسه خارج از وقت اداری، قضات محاکم و دادسرای عمومی و انقلاب کیش به‌صورت ویدئوکنفرانس و به مدت دو ساعت به استماع و بررسی تقاضای ۶۰ نفر از مددجویان محبوس در زندان بندرعباس پرداخته و ضمن ارشاد آنها نسبت درخواست‌های مطرح شده نظیر برخورداری از نهادهای ارفاقی، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، مرخصی، انتقال و… دستورات لازم را صادر کردند.

مطهری زاده همچنین در ادامه بیان اینکه در راستای اهداف قوه قضاییه برای حرکت در مسیر هوشمند سازی و گسترش عدالت، دادگستری کل استان هرمزگان زیرساخت لازم برای برگزاری ملاقات‌‌ها به‌صورت مجازی با زندانیان را فراهم کرده است، تصریح کرد: در این جلسه به قضات حوزه قضایی جزیره کیش در خصوص نظارت هرچه بیشتر بر وضعیت زندانیان و رسیدگی به درخواست هایشان از طریق برگزاری ملاقات های حضوری یا مجازی تأکید شد.

رئیس حوزه قضایی جزیره کیش با تأکید بر اینکه برگزاری ملاقات‌ با زندانیان به شیوه مجازی به‌منظور «تسهیل و تسریع در امورات قضایی آن‌ها» در دستور کار دادگستری و دادسرای جزیره کیش قرار دارد، گفت: مقرر شده است تا با استمرار این جلسات در کنار برگزاری ملاقات‌های حضوری به شیوه مرسوم، زندانیان متقاضی بتوانند درخواست‌های خود را به‌صورت مجازی با مسئولان قضایی کیش در میان بگذارند تا در خصوص هر یک تصمیم مقتضی اتخاذ شود.

انتهای پیام/