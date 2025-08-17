خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:

گلستان مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه معدن است

گلستان مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه معدن است
کد خبر : 1673921
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس خانه معدن استان گلستان گفت:  استان گلستان مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری در زمینه معدن است  و گلستان حدود ۱۵ درصد زغال سنگ مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.گلستان ۱۱ ماده معدنی در بخش‌های مخلوط کوهی، شن و ماسه، خاک رس، ید، زغال سنگ، صدف کوهی، سنگ لاشه، سیلیس، سنگ آهک و سنگ لاشه برخوردار است.

حسین فندرسکی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند و بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور تلقی می‌شود. معادن در ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارند. 

وی ادامه داد: کشف ذخایر معدنی جدید و توسعه معادن موجود می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی فراهم کند. سرمایه‌گذاری در این صنعت به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، و توسعه زیرساخت‌ها در گلستان کمک می‌کند. 

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۶۰ معدن و بیش از ۸۰ سنگ‌شکن در گلستان فعالیت می‌کنند. متاسفانه  با این وجود توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن نشده است و هنوز نتوانسته‌ایم به افزایش درآمد سرانه، خودکفایی صنعتی و ایجاد اشتغال کامل برسیم. 

فندرسکی بیان کرد: درحال حاضر بیش از ۲ هزار شغل پایدار در بخش معادن استان وجود دارد که با همکاری  مسئولان  می‌توانیم ظرفیت اشتغال  معادن را افزایش دهیم. معادن باید موتور محرک توسعه گلستان باشند و  تربیت و آموزش کارگران و متخصصان ماهر در صنعت معدن می‌تواند بهره‌وری و ایمنی عملیات معدنی را افزایش دهد. 

وی افزود: گلستان ۱۱ ماده معدنی در بخش‌های مخلوط کوهی، شن و ماسه، خاک رس، ید، زغال سنگ، صدف کوهی، سنگ لاشه، سیلیس، سنگ آهک و سنگ لاشه برخوردار است. شکوفایی ظرفیت‌های معدنی گلستان نیازمند حمایت ویژه دولت چهاردهم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور