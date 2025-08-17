حسین فندرسکی با حضور در خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار کرد: معادن، تأمین کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع هستند و بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور تلقی می‌شود. معادن در ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد: کشف ذخایر معدنی جدید و توسعه معادن موجود می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسبی فراهم کند. سرمایه‌گذاری در این صنعت به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، و توسعه زیرساخت‌ها در گلستان کمک می‌کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۶۰ معدن و بیش از ۸۰ سنگ‌شکن در گلستان فعالیت می‌کنند. متاسفانه با این وجود توجهی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن نشده است و هنوز نتوانسته‌ایم به افزایش درآمد سرانه، خودکفایی صنعتی و ایجاد اشتغال کامل برسیم.

فندرسکی بیان کرد: درحال حاضر بیش از ۲ هزار شغل پایدار در بخش معادن استان وجود دارد که با همکاری مسئولان می‌توانیم ظرفیت اشتغال معادن را افزایش دهیم. معادن باید موتور محرک توسعه گلستان باشند و تربیت و آموزش کارگران و متخصصان ماهر در صنعت معدن می‌تواند بهره‌وری و ایمنی عملیات معدنی را افزایش دهد.

وی افزود: گلستان ۱۱ ماده معدنی در بخش‌های مخلوط کوهی، شن و ماسه، خاک رس، ید، زغال سنگ، صدف کوهی، سنگ لاشه، سیلیس، سنگ آهک و سنگ لاشه برخوردار است. شکوفایی ظرفیت‌های معدنی گلستان نیازمند حمایت ویژه دولت چهاردهم است.

