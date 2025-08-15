خبرگزاری کار ایران
پاسخ استاندار مازندران به یک سوء‌برداشت
استاندار مازندران در واکنش به برخی برداشت‌ها از سخنانش در مراسم روز خبرنگار، ضمن تأکید بر اهمیت شئونات اسلامی، تصریح کرد: تمرکز مسئولان باید بر حل مسائل معیشتی و تورم باشد و اجرای لایه‌های اجرایی لایحه عفاف و حجاب در شرایط فعلی نیازمند تدبیر و زمان‌شناسی است. ‎

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری مازندران، مهدی یونسی رستمی در پاسخ به برخی برداشت‌های صورت‌گرفته از سخنانش در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: در مراسم به دلیل محدودیت زمان و سرعت در بیان مطالب، ممکن است برخی واژه‌ها به‌درستی منتقل نشده باشند که این اتفاق در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز رخ داد. منظور من این بود که اجرای لایحه عفاف و حجاب، در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی و تورم دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، باید با ظرافت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر پایبندی به ارزش‌های اسلامی، افزود: مگر می‌شود در جامعه اسلامی به شئونات دینی بی‌تفاوت بود؟ واقعیت این است که مسئله اصلی امروز مردم که مطالبه عموم مردم نیز هست و نمود علنی هم دارد مسئله معیشت و تورم است. لذا توقع مردم از مقامات این است که عمده اهتمام و عزم خود را برای مسئله اصلی بگذارند.

نماینده عالی دولت در مازندران خاطرنشان کرد: طبیعتاً در کنار مسائل معیشتی نیاز به تامین امنیت جانی، امنیت روانی و امنیت اخلاقی هم بر عهده کارگزاران کشور است و همه خود را ملزم می‌دانند که در این امر نقش آفرینی کنند. بدیهی است حجاب و عفاف هم که به مقوله امنیت اخلاقی و سلامت اجتماعی جامعه مرتبط است از این قاعده مستثنی نیست.

