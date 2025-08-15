خبرنگاران در نقطه عطف تاریخ انقلاب/ رسانهها با وحدت، موجساز شوند
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش کلیدی اصحاب رسانه در تحقق محورهای بیانیه اخیر رهبر انقلاب، گفت: خبرنگاران باید با هوشیاری نسبت به آسیبهای اجتماعی، هم افکار عمومی را فعال کنند و هم مسئولان را آگاه سازند؛ رسانهها با همگرایی میتوانند در شرایط حساس کنونی، جریانساز و اثرگذار باشند.
به گزارش ایلنا، آیت الله مصطفی محامی در دیدار با جمعی از اصحاب خبر و رسانه گفت: اصحاب خبر و رسانه در اجرایی شدن محورهای بیانیه اخیر رهبری، نقش کلیدی دارند. خبرنگاران باید نسبت به آسیبهای اجتماعی هوشیار بوده و ذهن مردم را در این زمینه فعال کنند و همچنین عامل آگاه سازی و هشداری برای مسئولان باشند.
وی افزود:در شرایط حساس کنونی، وظیفه خبرنگاران از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آنها در نقطه عطف تاریخ انقلاب قرار دارند. به طوری که نقش خبرنگاران در جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، ستودنی و مشهود بود.
نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان بیان کرد: استان سیستان و بلوچستان، رنگینکمانی از اقوام و مذاهب است که یک فرصت ارزشمند محسوب میشود. رسانهها باید با هم باشند و یک شبکه واحد تشکیل دهند تا در مواقع خاص، موج خبری و رسانهای ایجاد کنند. توصیه به رسانهها این است که یکدیگر را تنها نگذارند و با وحدت، به پیشرفت استان کمک کنند.
امام جمعه زاهدان گفت: همواره با علمای اهل سنت و مسئولان استان، جلساتی برگزار میشود که بعضاً به درخواست برخی از علما، این جلسات رسانهای نمیشود. در این نشستها بر لزوم حفظ وحدت، همکاری و هماهنگی برای حل مشکلات استان تاکید میشود.