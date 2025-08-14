فرماندار فردیس در بازدید از بیمارستان شهید سلیمانی:
سلامت مردم خط قرمز مدیریت اجرایی است/هیچگونه خللی در خدماترسانی به بیماران قابل قبول نیست
تأکید فرماندار فردیس بر تأمین پایدار آب و رفاه بیماران
فرماندار شهرستان فردیس عصر روز پنجشنبه ۲۳ مرداد با حضور در بیمارستان شهید قاسم سلیمانی، از بخشهای تاسیسات آب این مرکز درمانی بازدید کرد و بر لزوم تأمین پایدار آب و رفاه بیماران بستریشده تأکید کرد و گفت: سلامت مردم خط قرمز مدیریت اجرایی است و هیچگونه خللی در خدماترسانی به بیماران قابل قبول نیست.
به گزارش ایلنا از البرز، حسین شیزرپور فرماندار شهرستان فردیس عصر روز پنجشنبه ۲۳ مرداد با همراهی مسئول بازرسی فرمانداری، رییس شبکه بهداشت و درمان فردیس و رییس آبفای فردیس با حضور در بیمارستان شهید قاسم سلیمانی، ضمن بازدید از بخشهای تاسیسات آب این مرکز درمانی بر لزوم تأمین پایدار آب و رفاه بیماران بستریشده تأکید کرد.
فرماندار فردیس ضمن گفتوگو با مسئولان آبفا ، شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان اظهار داشت: در شرایطی که گرمای هوا به اوج خود رسیده و مصرف آب در مراکز درمانی افزایش یافته، وظیفه ماست که با تمام توان از زیرساختهای حیاتی مانند تأمین آب بیمارستانها محافظت کنیم،
وی افزود: سلامت مردم خط قرمز مدیریت اجرایی است و هیچگونه خللی در خدماترسانی به بیماران قابل قبول نیست.
شیزرپور در ادامه با حضور در محل مخازن ذخیره آب بیمارستان، به مسئولان دستور داد تمامی مخازن ذخیره آب بیمارستان بهصورت کامل پر و آماده باشند ، همچنین نظارت مستمر بر فشار و کیفیت آب مصرفی انجام پذیرد و در صورت بروز هرگونه اختلال، تأمین اضطراری آب در اولویت قرار گیرد.
فرماندار شهرستان فردیس تصریح کرد: بیمارستانها در فصل گرما نیازمند مدیریت دقیق منابع هستند، از آب برای خنکسازی، بهداشت، تغذیه و درمان استفاده میشود و کوچکترین اختلال میتواند روند درمان را مختل کند.
وی گفت: رفاه بیماران باید در رأس برنامهریزیهای ما باشد. از تهویه مناسب تا تأمین آب آشامیدنی سالم، همه جزئیاتی هستند که در کنار درمان پزشکی، نقش مهمی در بهبود حال بیماران ایفا میکنند.
در پایان این بازدید، فرماندار فردیس بر لزوم همکاری میان دستگاههای اجرایی، بهویژه آبفا، شبکه بهداشت و درمان، و مدیریت بحران شهرستان تأکید کرد و اظهار داشت: با همافزایی و مدیریت هوشمندانه، میتوانیم از بحرانهای فصلی مانند گرمای شدید عبور کنیم و خدمات درمانی را با کیفیت بالا به مردم ارائه دهیم.