اختلاف خانوادگی در آمل ۶ قربانی گرفت

به گزارش ایلنا، سرهنگ مجید باقری با اعلام این خبر، بیان داشت؛ حوالی ساعت ۲۱ و ۱۵دقیقه امشب در پی کسب خبری از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ استان مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در یکی از مناطق مسکونی شهر آمل ، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد؛ مأموران با حضور در محل حادثه در بررسی های اولیه و تحقیقات میدانی دریافتند. داماد خانواده به علت اختلافات خانوادگی با سلاح کلت؛ پدر خانم، باجناق و ۲ خواهر خانمش و فرزند خردسال باجناقش را به قتل رساند و ضمن مصدوم کردن ۳ نفر دیگر با سلاح در دستش به زندگی خود پایان داد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، اظهار کرد؛ با حضور تیم‌های اورژانس مصدومان حادثه سریعا به مرکز درمانی منتقل و با حضور بازپرس ویژه قتل و کارآگاهان پلیس آگاهی زوایای مختلف این جنایت در دست بررسی است‌.

