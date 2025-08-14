خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی اورژانس ایلام خبر داد:

تصادف مرگبار در مسیر مهران به دهلران

مدیر روابط عمومی اورژانس ایلام گفت: برخورد سهمگین دو خودروی پراید و پژو، ۴ فوتی و ۴ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا از ایلام، محسن ویسی گفت: ساعتی پیش و در پی برخورد شدید دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پراید در مسیر مهران به دهلران، در حوالی روستای زعفرانیه چهار نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس ایلام در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: سرنشینان این خودروها زائر بوده و در این سانحه دلخراش، یک کودک ۲ ساله و مادرش فوت شدند.

 ویسی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۵ آمبولانس سبک به محل اعزام شده و اقدامات درمانی برای مصدومین آغاز شد.

گفتنی است وضعیت چهار مصدوم حادثه وخیم گزارش شده است.

 

