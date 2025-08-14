مشارکت ویژه زنان در اربعین/ غذای آماده برای کودکان و حمایت از زنان سرپرست خانوار

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، صفورا جستجو در جلسه ستاد ویژه اربعین با حضور سخنگوی دولت، از اقدامات مهمی که برای تسهیل حضور زنان و خانواده‌ها در این مراسم مذهبی انجام گرفته خبر داد.

وی از توزیع غذای آماده برای کودکان خردسال(سرلاک) و توزیع اقلام بهداشتی کودکان در مسیر پیاده‌روی اربعین خبر داد و‌ افزود: برای اولین بار در تاریخ این رویداد اجرا شد و نشان‌دهنده توجه ویژه به نیازهای خانواده‌ها است.

جستجو همچنین به برگزاری نمایشگاه‌هایی اشاره کرد که اقتصاد اربعین برای زنان سرپرست خانوار را معرفی می‌کند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی محصولات و صنایع دستی زنان فراهم آورده و به ارتقای اقتصادی و اجتماعی آن‌ها کمک می‌کند.

مدیرکل امور بانوان تأکید کرد که ساماندهی دست‌فروشان در مسیرهای پیاده‌روی با هدف ایجاد نظم و رفاه زائران و فروشندگان ضروری است و پیشنهاد کرد: کمیته بانوان به‌صورت مستقل از کمیته فرهنگی برنامه‌ریزی و مدیریت شود تا نیازهای خاص زنان در این رویداد مذهبی به‌طور کامل دیده شود.

