مدیرکل بانوان استانداری ایلام:
مشارکت ویژه زنان در اربعین/ غذای آماده برای کودکان و حمایت از زنان سرپرست خانوار
مدیرکل بانوان استانداری ایلام در جلسه ستاد ویژه اربعین که با حضور سخنگوی دولت برگزار شد گفت: برای اولین بار در اربعین، غذای آماده برای کودکان زائران پخته شد و نمایشگاه ویژه زنان سرپرست خانوار برگزار شد تا نقش زنان در اقتصاد و مدیریت مراسم این رویداد مذهبی برجسته شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، صفورا جستجو در جلسه ستاد ویژه اربعین با حضور سخنگوی دولت، از اقدامات مهمی که برای تسهیل حضور زنان و خانوادهها در این مراسم مذهبی انجام گرفته خبر داد.
وی از توزیع غذای آماده برای کودکان خردسال(سرلاک) و توزیع اقلام بهداشتی کودکان در مسیر پیادهروی اربعین خبر داد و افزود: برای اولین بار در تاریخ این رویداد اجرا شد و نشاندهنده توجه ویژه به نیازهای خانوادهها است.
جستجو همچنین به برگزاری نمایشگاههایی اشاره کرد که اقتصاد اربعین برای زنان سرپرست خانوار را معرفی میکند.
وی اظهار داشت: این نمایشگاهها فرصتی برای معرفی محصولات و صنایع دستی زنان فراهم آورده و به ارتقای اقتصادی و اجتماعی آنها کمک میکند.
مدیرکل امور بانوان تأکید کرد که ساماندهی دستفروشان در مسیرهای پیادهروی با هدف ایجاد نظم و رفاه زائران و فروشندگان ضروری است و پیشنهاد کرد: کمیته بانوان بهصورت مستقل از کمیته فرهنگی برنامهریزی و مدیریت شود تا نیازهای خاص زنان در این رویداد مذهبی بهطور کامل دیده شود.