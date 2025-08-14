صبح امروز؛
دلدادگان حسینی در قزوین راهپیمایی کردند
مراسم پیادهروی دلدادگان حسینی امروز با حضور عاشقان حسینی از میدان میرعماد تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جاماندگان اربعین حسینی در قالب مراسم دلدادگان حسینی از صبح تا ظهر امروز از مبدأ میدان میرعماد تا آستان مقدس امامزاده حسین (ع) پیادهروی کردند که در این پیادهروی جمعیت بزرگی از مردم و مسئولان استان حضور داشتند.
مراسم امسال با شعار «ایران، اقتدار و ولایت» و مشارکت مردمی در 125 نقطه استان برگزار شد و جلوهای باشکوه از همبستگی دینی و عشق به اهلبیت (ع) به نمایش درآمد. در مسیر پیادهروی نیز بیش از 250 موکب در 125 نقطه استان برپا شدند و خدمات فرهنگی، امنیتی، ویژه بانوان و حوزه کودک را ارائه دادند.
ستاد مردمی برگزاری مراسم پیاده روی اربعین حسینی در قزوین از پیمایش مجموعاً 271 کیلومتر توسط جاماندگان اربعین خبر داد که این پیادهروی فرهنگی در قالب پویش «همه با هم زیر یک پرچم» برگزار شد.