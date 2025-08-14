رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین:
واژگونی خودرو در آزادراه قزوین-تهران یک فوتی و یک مصدوم داشت
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین از واژگونی یک خودروی سواری در آزادراه قزوین-تهران و بر جای ماند یک فوتی و یک مصدوم خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این خبر گفت: صبح امروز بر اثر واژگونی یک خودروی سواری در آزادراه قزوین-تهران، محدوده مقابل نیروگاه شهید رجایی در مسیر رفت به سمت تهران یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر بهشدت مصدوم شد.
وی افزود: این حادثه ساعت ۹:۲۰ صبح به اورژانس ۱۱۵ استان گزارش و بلافاصله تیم عملیاتی از پایگاه اورژانس جادهای کاسپین به محل حادثه اعزام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: در این حادثه یک مرد در صحنه جان باخت و یک مصدوم بدحال دیگر نیز پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی توسط تکنسینهای اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.