رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین:

واژگونی خودرو در آزادراه قزوین-تهران یک فوتی و یک مصدوم داشت

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از واژگونی یک خودروی سواری در آزادراه قزوین-تهران و بر جای ماند یک فوتی و یک مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین،  یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این خبر گفت: صبح امروز  بر اثر واژگونی یک خودروی سواری در آزادراه قزوین-تهران، محدوده مقابل نیروگاه شهید رجایی در مسیر رفت به سمت تهران یک نفر جان خود را از دست داد و یک نفر دیگر به‌شدت مصدوم شد.

وی افزود: این حادثه ساعت ۹:۲۰ صبح به اورژانس ۱۱۵ استان گزارش و بلافاصله تیم عملیاتی از پایگاه اورژانس جاده‌ای کاسپین به محل حادثه اعزام شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث استان قزوین ادامه داد: در این حادثه یک مرد در صحنه جان باخت و یک مصدوم بدحال دیگر نیز پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی توسط تکنسین‌های اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شد.

 

