اعزام ۶۴۰ دانشجو و کادر درمان برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش ایلنا، محمدرضا سمائی با اشاره به اعزام ۶۴۰نفر از دانشجویان و کادر درمان این دانشگاه به کربلای معلی از ۱۲ مرداد، گفت: از مجموع ۶۴۰ نفر اعزام‌شده، ۴۸۰ نفر در ۱۵ کمپ درمانی در شهر کربلا و بین‌الحرمین مستقر شده و خدمات مختلف درمانی را به زائران اربعین ارائه می‌کنند.

به گفته وی از مجموع ۶۴۰ نفر اعزامی، ۳۸۰ نفر دانشجو و مابقی کادر درمان هستند؛ همچنین۱۶۰ نفر از دانشجویان نیز در قالب کاروان زیارتی در این سفر معنوی شرکت دارند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و عضو ستاد اربعین با اشاره به اینکه خدمت رسانی جهادگران سلامت دانشگاه به زائران تا پایان مراسم اربعین حسینی ادامه خواهد داشت، افزود: جهادگران سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در قالب گروه های تخصصی پزشک، پرستار، دندانپزشک، داروساز و ماما عازم این سفر معنوی شده اند در کمپ های درمانی به ارائه خدمات متنوعی شامل معاینه، ویزیت، تزریق، سرم‌تراپی و خدمات دندان‌پزشکی به زائران می‌پردازند.

به گفته وی اغلب مراجعان به‌صورت سرپایی خدمات دریافت کرده و تنها موارد معدودی برای دریافت خدمات تکمیلی به مراکز درمانی کشور عراق ارجاع داده شده‌اند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، این حضور را جلوه‌ای از همدلی دانشگاهیان با عاشقان حسینی و ترکیبی از دانش، تخصص و عشق به اهل‌بیت(ع) عنوان کرد.

انتهای پیام/