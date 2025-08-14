اعتبار ویژه برای بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب تامین می شود
با پیگیریهای نماینده داراب و زرین دشت در مجلس ، جلسهای در سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس برای تخصیص منابع مالی به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این نشست با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی فارس، نماینده شهرستانهای داراب و زریندشت در مجلس و معاون درمان شبکه بهداشت و درمان داراب، با محور تأمین اعتبار عمرانی، تجهیزاتی و تأسیساتی این بیمارستان برگزار شد.
هدف اصلی این نشست، آمادهسازی زیرساختها برای استقرار دانشکده علوم پزشکی جنوب شرق فارس با مرکزیت داراب و آموزشی شدن مرکز درمانی بود.
در این جلسه، تصمیمات مهمی برای تخصیص منابع اتخاذ شد که تکمیل پروژه و بهرهبرداری هرچه سریعتر این مرکز درمانی را تسهیل میکند.