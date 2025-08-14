خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتبار ویژه برای بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب تامین می شود

اعتبار ویژه برای بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب تامین می شود
کد خبر : 1673685
لینک کوتاه کپی شد.

با پیگیری‌های نماینده داراب و زرین دشت در مجلس ، جلسه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس برای تخصیص منابع مالی به بیمارستان امام حسن مجتبی(ع) داراب برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نشست با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، نماینده شهرستان‌های داراب و زرین‌دشت در مجلس و معاون درمان شبکه بهداشت و درمان داراب، با محور تأمین اعتبار عمرانی، تجهیزاتی و تأسیساتی این بیمارستان برگزار شد.

 هدف اصلی این نشست، آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای استقرار دانشکده علوم پزشکی جنوب شرق فارس با مرکزیت داراب و آموزشی شدن مرکز درمانی بود.  

در این جلسه، تصمیمات مهمی برای تخصیص منابع اتخاذ شد که تکمیل پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این مرکز درمانی را تسهیل می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور