به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی صبح امروز در مراسم عزاداری اربعین حسینی روستای ولی‌آباد گفت: مراسم اربعین صرفا یک مراسم مذهبی نیست، بلکه یک پدیده فرهنگی عظیمی است و خود واقعه عاشورا و قیام اما حسین(ع) با حضور اقوام و نژاد‌های مختلف همراه بوده و از نقاط مختلف جهان اسلام از جمله ایران در آن حضور داشتند و راهپیمایی اربعین نمادی از وحدت و همبستگی و وفاق است

صالحی ضمن تبریک روز خبرنگار به خبرنگاران و اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه نقدها باید منصفانه و خیرخواهانه باشد گفت: نباید اجازه داد نقدهای مغرضانه به وحدت جامعه آسیب بزند. دولت چهاردهم بر پیوند و تعامل میدان و دیپلماسی با هدف تأمین منافع ملی تأکید دارد و در این مسیر قدم برخواهد داشت.

فرماندار بوئین زهرا ضمن قدردانی از نیروهای مسلح در جنگ 12 روزه تأکید کرد: یکی از دستاوردهای جنگ 12 روزه، حضور مقتدرانه و فعالانه با تدابیر مقام معظم رهبری و پشتیبانی عظیم ملت ایران در دیپلماسی است.

وی با تاکیر بر اینکه سیاست دولت و برنامه استان بر تکمیل پروژه های نیمه تمام است اظهار داشت: عدم اجرای پروژه‌های نیمه تمام در موعد مقرر موجب نارضایتی مردم و هدر رفت منابع ملی خواهد شد و سعی و تلاش بر این است که پروژه‌ها هر چه زودتر به بهره برداری رسیده و مورد استفاده مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به رویکرد میدانی مدیران شهرستان گفت: «هر هفته در روستاها و بخش‌های مختلف حضور می‌یابیم، مسائل را از نزدیک بررسی می‌کنیم و با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها، برای رفع مشکلات مردم گام برمی‌داریم.»

صالحی کمبود آب را مهم‌ترین چالش شهرستان دانست و تصریح کرد: «با کاهش نزولات جوی، صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی ضروری است. تأمین آب شرب و تقویت منابع آبی از اولویت‌های اصلی ماست.

انتهای پیام/