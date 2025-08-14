در گفت وگو با ایلنا مطرح شد:
پرداخت ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران گلستانی / کشاورزان را تنها نگذاریم
مدیر شعب بانک کشاورزی استان گلستان گفت: تاکنون حدود ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده است و از مجموع ۱۲ همت مطالبات، ۱۰ همت به حساب کشاورزان واریز شده است.
وحید صیادی با حضور در دفتر خبرگزاری ایلنای گلستان اظهار داشت: در استان گلستان بیش از ۱۵۰ هزار بهرهبردار در بخشهای مختلف کشاورزی فعال هستند، اما این استان طی سالهای اخیر با خشکسالی شدید مواجه بوده که خسارات سنگینی به محصولات گندم، جو و کلزا وارد کرده است.
وی افزود: در سال زراعی جاری حدود ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی کشت پاییزه استان بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت دیدهاند. برآورد بیمه محصولات کشاورزی، خسارت خشکسالی را یک همت اعلام کرده، اما آمارهای موجود نشان میدهد زیان ناشی ازعدم برداشت محصولات به بیش از ۱۰ همت میرسد.
صیادی با اشاره به نقش اساسی گلستان در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: این استان سالانه قادر است غذای ۴۰ روز مردم ایران را تأمین کند. سال گذشته نیز ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شد که ۹۰ درصد آن به بخش کشاورزی اختصاص داشت.
وی برای مدیریت بحران خشکسالی و حفظ پایداری امنیت غذایی کشور، از بهرهبرداران بخشهای غیر زراعی و افرادی که دچار خسارت نشدهاند خواست با پرداخت بهموقع اقساط خود زمینه کمک به کشاورزان آسیبدیده را فراهم کنند.
مدیر شعب بانک کشاورزی استان گلستان در پایان با اشاره به جایگاه حیاتی کشاورزان و دامداران در زندگی اجتماعی تأکید کرد: مردم استان باید بیش از پیش به نقش این قشر زحمتکش در تأمین غذای سفرهها توجه کنند و در این روزهای دشوار آنان را تنها نگذارند.